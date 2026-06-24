Pulpo González recordó su paso por Boca y arremetió contra Jorge Almirón

El mediocampista pasó por el Xeneize entre 2020 y 2023, aunque ganó cuatro títulos, las lesiones le impidieron tener la regularidad deseada.

Diego González, popularmente conocido como Pulpo llegó a Boca de la mano de Miguel Ángel Russo en octubre de 2020, cuando el fútbol retornó en Argentina tras el largo parate por la pandemia. Pocos meses después, el mediocampista dio su primera vuelta olímpica en el Xeneize con la conquista de la Copa Diego Maradona en enero de 2021.

Las lesiones no ayudaron a que tenga un paso por Boca con regularidad, pero así y todo, con Battaglia e Ibarra sumó minutos y por momentos se pensó que podía afianzarse, pero todo cambió con la llegada de Jorge Almirón. El Pulpo perdió terreno y a comienzos de 2024 se marchó del club.

En una entrevista exclusiva con Planeta Boca Juniors, Pulpo González recordó su paso por el Xeneize y cuestionó algunas decisiones de Almirón: “Llegué con Russo y fue maravilloso. Battaglia e Ibarra tenían una ideología bastante similar a la de Miguel también. En ese lapso parecía que Boca no jugaba contra nadie… Ganamos cuatro títulos y nos faltaron jugar finales“.

González ganó en Boca la Copa Diego Maradona, la Copa Argentina, la Copa de la Liga y la Liga Profesional. (Foto: Getty).

Dardos para Almirón

El Pulpo contó cómo vivió la llegada de Jorge Almirón: “Después, con la llegada de Almirón, bueno… otro pensamiento, otra ideología, otra forma de hacer jugar al equipo, otra forma de comandar lo que es un plantel… Pero bueno, nada, cada uno tiene su pensamiento”.

“Yo la verdad que para mí pasar por Boca fue increíble. Después, te vuelvo a repetir: siempre de las cosas o de los malos momentos tenés que sacar lo positivo. Ojalá que algún día, el día de mañana, me toque ser entrenador y pueda llegar a dirigir a Boca, llevarlo a una final de Libertadores y no vuelva a cometer esos errores, ¿no?“.

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El Pulpo también dijo: “¿Qué le vas a enseñar a Edi? ¿Cómo parar una pelota, cómo hacer un movimiento? Dejalo que se divierta, dejalo que juegue tranquilo. Estás a un partido… Nombro a Edi porque bueno, nada, es un fenómeno, lo sigue siendo y hasta el último día que juegue el fútbol va a ser un fenómeno, un jugador con otra idea de juego que acá nosotros en Sudamérica no la tenemos”.

Jorge Almirón. (Foto: Getty).

“Enseñame a mí… Enseñame a mí como tengo que parar una pelota. Pero bueno, te vuelvo a repetir, es su forma de entrenar, de cada cuerpo técnico. Yo puedo ser técnico, vos podés ser técnico, con tus pensamientos y seguramente algún equipo con tus pensamientos ha salido campeón”, completó.

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