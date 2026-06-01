Carlos Quintana, nuevo refuerzo de Riestra, apuntó contra Almirón tras su salida de Rosario Central: “Me fue dañando”

El referente del Canalla reveló que es fue por el entrenador y ya fue presentado por el Malevo, con un contrato por 18 meses.

En las últimas horas, Carlos Quintana anunció su salida de Rosario Central luego de haber terminado el primer semestre tras la eliminación por Copa Argentina. Después de eso, apuntó públicamente contra Jorge Almirón y, no conforme con esa fuertísima declaración, ya consiguió club de cara a la segunda parte del año. Es que, para sorpresa de todos, fue presentado como refuerzo de Riestra.

Si bien este domingo el Canalla perdió 3-0 con Estudiantes y quedó afuera de la competición federal, es una realidad que en el último tiempo casi no sumó minutos. De hecho, sin ir más lejos, pasó de ser un titular indiscutido y referente del plantel a no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Con ese panorama sobre la mesa, decidió irse del conjunto con colores azul y amarillo.

Carlos Quintana, durante su estadía en Rosario Central. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Cadena3, el zaguero central rompió el silencio. “Más que nada me voy por el técnico“, sentenció el defensor sin titubear al respecto. Inmediatamente después, redobló la apuesta y manifestó: “No tuvimos ninguna discusión ni pelea fue lo que pasó futbolísticamente no me sentí cómodo, me fue dañando y me sentí menos valorizado“

Apenas unos instantes después de que se dieran a conocer esas declaraciones, Quintana fue presentado como nuevo refuerzo de Riestra. Como flamante incorporación en este mercado de pases, llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027, por lo que tiene convenio por un año y medio por delante y comenzará la pretemporada en los próximos días.

¡CARLOS QUINTANA ES NUEVO JUGADOR DE RIESTRA! 🧑‍🦲👑



El defensor, con último paso por Rosario Central, llega en condición de libre y firmó contrato con el Malevo hasta diciembre de 2027.



¡Bienvenido! 🔝🤝 pic.twitter.com/rE0kdvKKxb — Deportivo Riestra (@prensariestra) June 1, 2026

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Tras darse su inesperada salida de Arroyito, donde hasta hace pocos meses era indiscutido en la defensa y más importante aún en el vestuario, el Malevo aprovechó la oportunidad de mercado y sumó un refuerzo de jerarquía sin desembolsar dinero de por medio. Al llegar con el pase en su poder, solo debe afrontar los gastos de su salario que cobrará en los 18 meses.

Desde su arribo al Canalla, Carlos Quintana disputó un total de 113 partidos oficiales con la camiseta de Rosario Central. En ese lapso de tiempo, convirtió 7 goles, repartió 4 asistencias, acumuló 24 tarjetas amarillas y sufrió 1 expulsión. Además, un dato no menor, es que conquistó 2 títulos domésticos durante su estadía: Copa de la Liga 2023 y Campeón Tabla Anual 2025.

Carlos Quintana, durante su estadía en Rosario Central. (Getty Images)