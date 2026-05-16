Un déjà vu de su paso por Boca: Almirón, con su planteo, le entregó el pase a la final al River del Chacho

El Millonario se impuso con autoridad en el Monumental y se metió en una nueva final. Mientras el equipo de Eduardo Coudet mostró ambición y jerarquía, las críticas apuntan al planteo defensivo de Jorge Almirón, que dejó aislado a Ángel Di María y regaló el protagonismo del partido.

El análisis del encuentro deja un claro responsable en el banco visitante. Jorge Almirón perdió el partido por su planteo en el Monumental ante River: Rosario Central salió a no jugar, se colgó del travesaño y se dedicó exclusivamente a defenderse. Como un déjà vu de lo ocurrido en 2023 cuando dirigía a Boca, el técnico no logró que su equipo cruzara la mitad de la cancha con peligro.

La decisión táctica más cuestionable fue el aislamiento de Ángel Di María, el mejor jugador del fútbol argentino en la actualidad, quien quedó solo arriba junto a Enzo Copetti. En todo el primer tiempo, la dupla ofensiva recibió apenas dos pelotas. Atacar solo 20 minutos en un partido de 90 es un pecado que se paga caro en estas instancias.

Por el contrario, River ganó el partido con total justicia. El equipo fue a buscar el resultado, mostró una gran actitud y exhibió un nivel altísimo en varias de sus individualidades, destacándose Fausto Vera, Facundo Colidio, el juvenil Meza y Aníbal Moreno, hasta su lesión.

La victoria llegó a través de dos penales, pero no hay lugar para polémicas ni quejas arbitrales. El primero derivó de un golpe tremendo de Gastón Ávila sobre Martínez Quarta; si bien Ledesma lo ataja tras una mala ejecución de Gonzalo Montiel, la infracción existió. El segundo fue producto de una salida totalmente imprudente del arquero Ledesma sobre Freitas, que Colidio canjeó por gol con una definición exquisita.

El trabajo de Chacho es digno de destacar. Apenas dos meses y cuatro días después de asumir el cargo, ya metió a River en una final. El camino no fue fácil, pero, tras victorias clave, ante Carabobo, Gimnasia y ahora superando ampliamente a Central, el Millonario vuelve a ser protagonista.

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Ahora, River espera rival para la gran definición del domingo 24 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El contrincante saldrá del duelo entre Argentinos Juniors de Nico Diez y Belgrano con el morbo que genera la presencia del “Ruso” Zielinski.

De cara a lo que viene, la estrategia es clara: el cuerpo técnico deberá poner suplentes y recurrir a la Reserva para el duelo de Copa Sudamericana ante Bragantino, apuntando todos los cañones a coronarse campeones en el ámbito local tras dos años de sequía.

El único saldo negativo para River de cara a la final son las ausencias. El equipo llegará diezmado: no podrá contar con Aníbal Moreno, Sebastián Driussi y, muy probablemente, tampoco con Gonzalo Montiel. Pese a esto, de la mano del Chacho, la ilusión de dar una nueva vuelta olímpica está más intacta que nunca.