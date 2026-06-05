Mario Pergolini anticipó por qué Boca “no va a andar” si contrata al Vasco Arruabarrena como DT

El ex dirigente de Boca, que sigue trabajando en Vorterix, apuntó contra Juan Román Riquelme ante la chance del regreso del Vasco Arruabarrena.

Luego de la salida de Claudio Úbeda, en Boca siguen buscando un entrenador que lo reemplace y se haga cargo del plantel a partir de este segundo semestre, donde el 18 de junio comenzará la pretemporada. Uno de los candidatos es Rodolfo Arruabarrena, que ya tuvo un paso entre 2014 y 2016, donde logró dos títulos.

En épocas donde todo el mundo genera una opinión, quien está autorizado para hablar del presente boquense es Mario Pergolini, y no solo por el hecho de ser uno de los hinchas más reconocidos del club de La Ribera, sino porque también supo formar parte de las entrañas institucionales, ya que se desempeñó como vicepresidente en 2019.

Habitualmente, el conductor de Vorterix y que también estuvo al frente de Caiga Quien Caiga, aprovecha su programa de radio-streaming para hablar de la actualidad azul y oro. En más de una ocasión, lo utiliza como un espacio de catarsis. Y en esta oportunidad, opinó respecto al posible desembarco del Vasco: “¿Viene a Boca? ¿Después de haber estado haciendo fútbol en Arabia?“, se preguntó. Y continuó: “Estoy para el Vasco como persona. Me cae muy bien él, es muy agradable. Pero creo que con Román no va a andar. Ahora necesitamos un mayor que diga ‘Román, déjame'”.

El reclamo del también empresario fue claro: espera que la dirigencia consiga un entrenador con espalda y peso suficiente para soportar el Mundo Boca, porque en su comentario puede leerse entre líneas que acusa a Riquelme de meterse en el vestuario y manejarle el día a día al DT de turno. Por eso mismo, Pergolini sostuvo que “un técnico necesita eso, tomar decisiones”, para dejar en claro que se requiere una personalidad fuerte para liderar al grupo.

Rodolfo Arruabarrena es candidato a DT de Boca.

El deseo del Vasco Arruabarrena de dirigir a Boca

En diálogo con Bolavip, a mediados del 2025, Arruabarrena manifestó su deseo de volver a dirigir a Boca: “Siempre digo lo mismo, no sé si me tocará volver a dirigir a Boca o al Villarreal en algún momento, me gusta dirigir y me gusta el día a día en cualquier liga. Obviamente que me hubiese gustado poder entrar a Europa pero cuando llegué de Boca, por cuestiones reglamentarias no podía, me fui a Emiratos y ahí ya tengo un nombre. El tiempo dirá. Me gusta entrenar diferentes tipos de jugadores, diferentes ligas y conocer culturas”.

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Diego Alonso, otra alternativa en las gateras

El oriundo de Montevideo, que además de la Celeste dirigió a equipos como Sevilla, Inter Miami, Monterrey, Pachuca, Olimpia, Peñarol y Guaraní, está en carpeta dentro de Brandsen 805, según pudo saber Bolavip. Actualmente, se encuentra de vacaciones en Europa.

Si bien todavía no se realizó ningún llamado de parte del club de la Ribera, Alonso está dentro de las opciones. El entrenador de 51 años cuenta con puntos a favor y en contra pensando en un hipotético arribo al conjunto que preside Juan Román Riquelme.

DATOS CLAVES

18 de junio iniciará la pretemporada de Boca tras salida de Claudio Úbeda.

iniciará la pretemporada de Boca tras salida de Claudio Úbeda. Rodolfo Arruabarrena es candidato a entrenador tras ganar dos títulos entre 2014 y 2016.

es candidato a entrenador tras ganar dos títulos entre 2014 y 2016. Mario Pergolini, ex vicepresidente en 2019, habló del presente del club en Vorterix.