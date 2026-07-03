El gol de Lionel Messi para el 1 a 0 de Argentina contra Cabo Verde por el Mundial 2026

El argentino abrió el marcador antes de la media hora ante el combinado africano.

En el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Cabo Verde en búsqueda del boleto a los octavos de final, instancia en la que espera Egipto tras eliminar por penales a Australia.

Promediando la media hora de partido, tras un encuentro cerrado, Lisandro Martínez metió un pelotazo cruzado para la llegada de Lionel Messi, quien controló y con la pierna izquierda definió ante la salida de Vozinha para abrir el marcador.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador



📺 Argentina 1-0 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/VHv4Rv8PZ1 — telefe (@telefe) July 3, 2026

Previo a esto, el capitán de la Albiceleste ya había avisado en la única ocasión de gol que tuvo el elenco comandado por Lionel Scaloni. La misma fue a través de un tiro libre que ejecutó al palo de la barrera y que el golero Vozinha controló en dos tiempos.

Con este tanto, el delantero de la Albiceleste llegó a los siete en esta Copa del Mundo y de esta manera supera por uno a Kylian Mbappé, de Francia, quien pelea con él por quedarse con el Botín de Oro, y que lleva seis en el actual certamen.

Además de esto, llegó a los 20 en su carrera en la Copa del Mundo. Así las cosas le saca dos al delantero francés en la lucha histórica por ser el máximo goleador del certamen. Ambos llevan cuatro partidos disputados en la actual edición.

Publicidad

Por otro lado, sigue con una marca histórica en Mundiales. Esto se debe a que lleva ocho partidos consecutivos en el certamen convirtiendo, ya que marcó en los últimos cuatro en Qatar 2022 y metió en los primeros cuatro de la actual competencia.

Datos claves