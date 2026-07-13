Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca revelaron cómo recibirán a Sebastián Villa en su vuelta a La Bombonera

El colombiano está a una firma de ser nuevo refuerzo del Xeneize y los hinchas tienen una clara postura.

Tras realizarse la revisión médica, Sebastián Villa está a una sola firma de convertirse en nuevo refuerzo de Boca, ya que el club pagó 6.5 millones de dólares a Independiente Rivadavia de Mendoza para quedarse con la totalidad de su ficha y que firme un contrato por cuatro temporadas.

En medio de este regreso del delantero colombiano a la institución a tres años de su polémica salida, Bolavip realizó una encuesta con los hinchas del elenco de la Ribera para consultar sobre cómo recibirán al futbolista teniendo en cuenta las formas con las que se marchó a mediados de 2023.

Con más de 4500 votos, la respuesta fue casi unánime. Los hinchas van a aplaudir a Sebastián Villa cuando vuelva a ponerse la camiseta del Xeneize y pise por primera vez La Bombonera en su segunda etapa en el club, tras jugar allí entre mediados de 2018 y 2023.

En total, 3900 fanáticos de Boca afirmaron que van a recibir con aplausos al delantero colombiano. En contraparte, poco más de 300 respondieron que van a reprobar su ingreso, mientras que los 600 restantes serán indiferentes con el futbolista de 30 años.

Los hinchas de Boca aplaudiran a Villa en La Bombonera.

Si bien el Xeneize juega contra Sarmiento por Copa Argentina, es poco probable que esta sea la primera vez de Villa con la camiseta nuevamente, ya que solo tendrá dos entrenamientos junto al plantel. Es por eso que su reestreno podría darse el 23 de julio, por la Copa Sudamericana.

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En aquel partido, el elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena recibirá en La Bombonera a O’Higgins de Chile por la ida de los playoff de la Copa Sudamericana que dan un boleto a los 8vos de final del certamen. Este podría ser el día para el reestreno de Villa con la del Xeneize.

Hinchas de Boca fueron a recibir a Villa

Luego de que el colombiano se realice los estudios médicos de rutina, hinchas de Boca se acercaron hasta la clínica en la que se encontraba el delantero y lo esperaron a la salida para pedirle fotos y autógrafos. Allí Villa frenó y se tomó un tiempo para saludar a cada uno de los presentes.

Datos claves

Sebastián Villa se realizó la revisión médica para ser nuevo refuerzo de Boca .

se realizó la revisión médica para ser nuevo refuerzo de . Boca pagó 6.5 millones de dólares a Independiente Rivadavia por el pase de Villa.

a Independiente Rivadavia por el pase de Villa. Un total de 3900 hinchas de Boca afirmaron que recibirán con aplausos al delantero.