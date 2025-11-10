Deportivo Riestra recibe a Independiente, este lunes desde las 19, en el Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos irán en búsqueda de los tres puntos para seguir sumando en la tabla anual y mantenerse en la búsqueda de sus respectivas aspiraciones internacionales. El árbitro designado es Fernando Espinoza y la televisación está a cargo de TNT Sports.
Deportivo Riestra vs. Independiente EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!
Por la fecha 15, el Malevo y el Rojo se miden en un duelo clave por la tabla anual, pensando en las aspiraciones internacionales de ambos.
¡EL ONCE TITULAR DE RIESTRA!
Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Alexandor Díaz; Antony Alonso y Jonathan Herrera, el equipo que confirmó el Tata Benítez para recibir al Rojo.
¡CONFIRMADO INDEPENDIENTE!
Sin sorpresas, Gustavo Quinteros mantiene la línea de encuentros anteriores y apuesta por un equipo confirmado por: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.
