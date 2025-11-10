Deportivo Riestra vs. Independiente EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

Deportivo Riestra recibe a Independiente, este lunes desde las 19, en el Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos irán en búsqueda de los tres puntos para seguir sumando en la tabla anual y mantenerse en la búsqueda de sus respectivas aspiraciones internacionales. El árbitro designado es Fernando Espinoza y la televisación está a cargo de TNT Sports.