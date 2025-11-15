Aldosivi vs. San Martín (SJ) y Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra definen los descensos EN VIVO y ONLINE por TNT Sports e ESPN Premium: minuto a minuto

Este sábado el fútbol argentino vive una jornada híper apasionante: se definen los descensos a la Primera Nacional. A partir de las 17 horas, Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentan en Mar del Plata, al mismo tiempo que Godoy Cruz recibe a Deportivo Riestra en Mendoza. El Tiburón, el Verdinegro y el Tomba pelean por la permanencia y dos de ellos perderán la categoría. Los encuentros son transmitidos por ESPN Premium y TNT Sports respectivamente, y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.
