Aldosivi vs. San Martín (SJ) y Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra definen los descensos EN VIVO y ONLINE por TNT Sports e ESPN Premium: minuto a minuto

El Tiburón, el Santo y el Tomba definen los dos descensos a la Primera Nacional y solo uno de ellos permanecerá en la A.

Así se vive la previa en Mendoza

Godoy Cruz necesita un milagro para permanecer en Primera y los hinchas rezan buscando una ayuda divina que los favorezca en este domingo de definición.

¡ASÍ FORMAN GODOY CRUZ Y RIESTRA!

Franco Petroli; Juan Escobar, Tomás Rossi, Federico Rasmussen, Juan Meli; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Daniel Barrea, Agustín Auzmendi, Santino Andino.

Nahuel Manganelli; Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri; Mariano Bracamonte, Milton Céliz, Mateo Ramírez, Pedro Ramírez; Jonathan Herrera, Alexander Díaz, Anthony Alonso.

¡ASÍ FORMAN ALDOSIVI Y SAN MARTÍN!

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago; Justo Giani, Facundo De la Vega.

Matías Borgogno, Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Sebastián González, Diego González; Tomás Fernández, Nicolás Watson, Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch.

¿Hace cuántos años está en Primera Godoy Cruz?

Después del recordado ascenso en la temporada 2007-08, ahora está seriamente complicado para mantener la categoría. De esta manera, el Tomba podría descender después de 18 años ininterrumpidos en Primera División.

Los escenarios de San Martín (SJ)

  • Si pierde o empata: desciende.
  • Si gana: se salva del descenso, salvo que gane Godoy Cruz y en ese caso hay partido desempate.
Qué necesita Aldosivi para salvarse del descenso

Si el Tiburón gana su partido se salva. Además, empatando y si Godoy Cruz no gana, también. Si pierde desciende y, si Godoy Cruz gana o empata, habrá partido desempate.

Godoy Cruz, el más complicado

De los 9 escenarios posibles, en 7 el Tomba desciende y solo en 2 alcanzaría un desempate. Esos dos casos se darían ganándole a Riestra y que gane San Martín (SJ) o empate ante Aldosivi.

Por Nahuel De Hoz

Aldosivi, San Martín (SJ) y Godoy Cruz definen los dos descensos a la Primera Nacional.
Este sábado el fútbol argentino vive una jornada híper apasionante: se definen los descensos a la Primera Nacional. A partir de las 17 horas, Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentan en Mar del Plata, al mismo tiempo que Godoy Cruz recibe a Deportivo Riestra en Mendoza. El Tiburón, el Verdinegro y el Tomba pelean por la permanencia y dos de ellos perderán la categoría. Los encuentros son transmitidos por ESPN Premium y TNT Sports respectivamente, y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

