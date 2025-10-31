San Lorenzo vs. Deportivo Riestra EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Este viernes y por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la clasificación de los octavos de final. El partido comienza a las 19 horas en el Nuevo Gasómetro y es transmitido por la pantalla de ESPN Premium. Además, podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.
