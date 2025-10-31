Es tendencia:
San Lorenzo vs. Deportivo Riestra EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

El Ciclón recibe a su vecino en el Nuevo Gasómetro, para un partido clave en la tabla de posiciones de la zona B.

¡Los equipos, a calentar!

El plantel de San Lorenzo y de Riestra ya están realizando los trabajos precompetitivos.

El cuerpo arbitral para el partido

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Lucas Pardo

Posibles formaciones de San Lorenzo y Riestra

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Diego Herazo.

Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.

Por Nahuel De Hoz

Jhohan Romaña e Ignacio Arce, protagonistas de San Lorenzo y Deportivo Riestra.
© GettyJhohan Romaña e Ignacio Arce, protagonistas de San Lorenzo y Deportivo Riestra.

Este viernes y por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la clasificación de los octavos de final. El partido comienza a las 19 horas en el Nuevo Gasómetro y es transmitido por la pantalla de ESPN Premium. Además, podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

