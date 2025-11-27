Después de dejar en el camino a Talleres, este domingo Boca recibe a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en La Bombonera, debido a haber sido líder en la zona A. En ese sentido y con la cabeza puesta en el fin de semana, este jueves Claudio Úbeda probó un equipo titular en la práctica formal de fútbol frente al conjunto rojiblanco.

Ante el elenco cordobés, el Xeneize fue notablemente superado durante el primer tramo del encuentro y consiguió resistir, sin contar el penal atajado por Agustín Marchesín al final de la primera parte. Sin embargo, lo hecho en la segunda parte sobre el campo de juego pareció dejar satisfecho al cuerpo técnico que ya piensa en lo que será el enfrentamiento ante los oriundos de La Paternal.

Lo cierto es que este jueves se realizó el ensayo formal de fútbol en La Bombonera y Úbeda tomó una fuerte decisión. Teniendo en cuenta el equipo que comenzó de titular contra Talleres el pasado domingo, el entrenador volvió a repetir los mismos protagonistas. Sin sorpresas ni modificaciones obligadas por cuestiones ajenas a lo futbolístico, serían los mismos intérpretes.

Exequiel Zeballos en una práctica en La Bombonera. (@BocaJrsOficial)

Un dato importante a resaltar es que Ander Herrera no entrenó a la par del grupo. Por una cuestión de precaución, le bajaron las cargas y se dedicó a realizar trabajos físicos con el claro objetivo de llegar en óptimas condiciones al fin de semana. De esta manera, el mediocampista español no formó parte del entrenamiento que se llevó a cabo en el campo de juego del recinto.

También vale destacar que Alan Velasco ingresó al equipo titular durante el último tramo de la práctica. Ya recuperado de la lesión que lo marginó de la canchas durante un mes y medio, el volante ofensivo empieza a coquetear con sumar minutos ante Argentinos Juniors. Así, se podría anticipar que sería uno de los cambios durante el compromiso, ya que no sería titular.

Los equipos que paró Úbeda en la práctica de Boca

Equipo titular: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Los jugadores de Boca antes del duelo ante Talleres por los octavos de final. (Getty Images)

Equipo suplente: Javier García; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani.

DATOS CLAVE