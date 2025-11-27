Gustavo Costas, picante con Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul por su regreso a Racing: “Que no se hagan los boludos”

Repatriar a los hijos pródigos del club es la gran misión que tiene Diego Milito. Y también Gustavo Costas. El entrenador de Racing sueña con que Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez vuelvan a ponerse la camiseta celeste y blanca, aunque sabe que es complejo.

Uno está en Estados Unidos, pero recién llegó. Inter Miami adquirió al Motorcito a mediados de año tras lo que fue su estadía en Atlético de Madrid, mientras que el Toro se encuentra en Inter de Milán, donde es ídolo indiscutido y aún sigue buscando conseguir la Champions League.

A pesar de los presentes que tienen los futbolistas que se formaron en el Predio Tita Mattiussi, en cada ocasión que puede, Costas les envía un mensaje para hacerles saber que quiere tenerlos en el plantel y conseguir la gloria juntos. Pero no lo solo lo hace en el ámbito privado, sino que también lo hace público.

“De Paul tiene que venir ya, él sabe. Ya se lo dije, a Lautaro también. Que no se hagan los boludos, ya está, llegó el momento en el que los necesitamos”, dijo el entrenador racinguista, en ESPN, que, desde su regreso a la institución, cosechó dos títulos internacionales. Pero ahora apuesta por más y quiere que dejen sus clubes para que, en el futuro más cercano, sean los referentes del equipo. ¿Los convencerá?

El paso de Lautaro Martínez por Racing

Lautaro Martínez llegó a Racing desde su Bahía Blanca natal, donde comenzó a formarse en Liniers. Pero terminó con el camino de las Divisiones Inferiores en la institución de Avellaneda, en la que debutó como profesional el 31 de octubre de 2015, ingresando justamente por Diego Milito en el triunfo por 3-1 sobre Crucero del Norte.

Después de pasar por inferiores, jugar en Reserva y dar el salto a la Primera División, el Toro mostró muchísima calidad, hizo notar su poderío ofensivo y estuvo muy cerca de ser convocado a la Selección Argentina para el Mundial de Rusia en 2018, ya que Jorge Sampaoli lo incluyó en la lista preliminar. Finalmente formó parte del recorte y se perdió la competencia. Hasta que se marchó a Inter de Milán, anotó 27 goles en 62 encuentros, además de que aportó 6 asistencias.

De Paul y su amor por Racing

“Racing siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón. Desde que tengo ocho años que estuve en el club, pasé 10 años y fui al colegio. Fue mucho tiempo y me enseñaron un montón. La primera puerta es importante, es una etapa clave. Fue una escuela y lo adoro. Me quedo hasta tarde viendo los partidos e intento seguirlo mucho”, comentó en una oportunidad el volante en diálogo con Rumis.

Además, no cerró la puerta a la posibilidad de regresar en un futuro: “Todavía me queda un camino por recorrer, pero seguramente, el día que decida cambiar de rumbo, Racing va a ser una opción para mí y va a tener la prioridad”.

