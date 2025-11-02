En un partido híper caliente y electrizante, Boca venció 2-1 a Estudiantes de La Plata de forma agónica para conseguir tres puntos muy valiosos en la tabla anual y del Torneo Clausura 2025. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize festejó en UNO y llega de la mejor manera posible al Superclásico ante River del próximo domingo 9 de noviembre, en La Bombonera.

Ya sumadas las tres unidades de este compromiso que era una parada más que complicada, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada encuentro y no tardó en hacer referencia al siguiente fin de semana. Lejos de gambetear la cuestión, dejó una frase que ya empezó a generar mucho revuelo.

Sin dar lugar a la incertidumbre y mucho menos temor ante la pregunta, el ahora director técnico de Boca lanzó una advertencia a River de cara al Superclásico. “Es un evento mundial que sabemos cómo tenemos que jugarlo y vamos a prepararnos fuertemente esta semana para seguir en este camino que hemos planteado de seguir ganando”, manifestó de forma contundente.

Más declaraciones de Claudio Úbeda

Después de hacer referencia a River, Úbeda no tardó en referirse a la gran figura del partido: Exequiel Zeballos. “Es un chico noble, con un potencial físico y técnico increíble. Lo hemos llevado de a poco, generándole confianza que es lo que necesita. Las muestras de desequilibrio que tiene lo hacen un jugador importante y tiene que creérsela. Si él usa su 100% es desequilibrante“, expresó.

En cuanto a lo ocurrido sobre el campo de juego de UNO y lo que se vivió en la intimidad tras el triunfo agónico en La Plata, el entrenador confesó: “La alegría se reflejó mucho en el vestuario. Fue un partido súper intenso. Teníamos que ser inteligentes en cómo contrarrestarlos y creo que en gran parte estuvimos ordenados y supimos aprovechar los momentos”.

Sobre el desempeño del equipo tanto en lo individual como en lo colectivo, Claudio no dudó en su opinión. “Hay que saber jugar cada partido, dependiendo qué te propone el rival”, sostuvo en primera instancia. Pocos segundos más tarde, completó: “Hoy teníamos que tener orden, agresividad y consideramos que en la mitad de la cancha teníamos que tener cuidado”.

Exequiel Zeballos, la figura de Boca ante Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

En otra referencia al partido ante Estudiantes pero con un guiño para lo que viene contra River, Úbeda volvió a mencionar la actitud. “Así se tienen que jugar estos partidos. Cuando está la posibilidad, hay que jugar. Después hay que ser aguerridos y duros para defender y recuperar la pelota. La historia de Boca lo sabe y nosotros lo tenemos bien en claro“, concluyó el DT.

