Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Tras la victoria de Boca ante Estudiantes, Claudio Úbeda advirtió a River de cara al Superclásico: “Sabemos cómo jugarlo”

El Xeneize ya dejó atrás al Pincha y, con los tres puntos en el bolsillo, ya piensa en el partido más importante del semestre.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Úbeda, director técnico de Boca.
© Getty ImagesClaudio Úbeda, director técnico de Boca.

En un partido híper caliente y electrizante, Boca venció 2-1 a Estudiantes de La Plata de forma agónica para conseguir tres puntos muy valiosos en la tabla anual y del Torneo Clausura 2025. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize festejó en UNO y llega de la mejor manera posible al Superclásico ante River del próximo domingo 9 de noviembre, en La Bombonera.

Ya sumadas las tres unidades de este compromiso que era una parada más que complicada, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada encuentro y no tardó en hacer referencia al siguiente fin de semana. Lejos de gambetear la cuestión, dejó una frase que ya empezó a generar mucho revuelo.

Sin dar lugar a la incertidumbre y mucho menos temor ante la pregunta, el ahora director técnico de Boca lanzó una advertencia a River de cara al Superclásico. “Es un evento mundial que sabemos cómo tenemos que jugarlo y vamos a prepararnos fuertemente esta semana para seguir en este camino que hemos planteado de seguir ganando”, manifestó de forma contundente.

Tweet placeholder

Más declaraciones de Claudio Úbeda

Después de hacer referencia a River, Úbeda no tardó en referirse a la gran figura del partido: Exequiel Zeballos. “Es un chico noble, con un potencial físico y técnico increíble. Lo hemos llevado de a poco, generándole confianza que es lo que necesita. Las muestras de desequilibrio que tiene lo hacen un jugador importante y tiene que creérsela. Si él usa su 100% es desequilibrante“, expresó.

En cuanto a lo ocurrido sobre el campo de juego de UNO y lo que se vivió en la intimidad tras el triunfo agónico en La Plata, el entrenador confesó: “La alegría se reflejó mucho en el vestuario. Fue un partido súper intenso. Teníamos que ser inteligentes en cómo contrarrestarlos y creo que en gran parte estuvimos ordenados y supimos aprovechar los momentos”.

Publicidad

Sobre el desempeño del equipo tanto en lo individual como en lo colectivo, Claudio no dudó en su opinión. “Hay que saber jugar cada partido, dependiendo qué te propone el rival”, sostuvo en primera instancia. Pocos segundos más tarde, completó: “Hoy teníamos que tener orden, agresividad y consideramos que en la mitad de la cancha teníamos que tener cuidado”.

Exequiel Zeballos, la figura de Boca ante Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Exequiel Zeballos, la figura de Boca ante Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

En otra referencia al partido ante Estudiantes pero con un guiño para lo que viene contra River, Úbeda volvió a mencionar la actitud. “Así se tienen que jugar estos partidos. Cuando está la posibilidad, hay que jugar. Después hay que ser aguerridos y duros para defender y recuperar la pelota. La historia de Boca lo sabe y nosotros lo tenemos bien en claro“, concluyó el DT.

Publicidad
Los puntajes 1×1 de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura: jugador por jugador

ver también

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura: jugador por jugador

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Al rojo vivo: así quedó la lucha por el descenso tras el empate entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz
Fútbol Argentino

Al rojo vivo: así quedó la lucha por el descenso tras el empate entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz

Los 6 jugadores de River que fueron silbados por los hinchas
River Plate

Los 6 jugadores de River que fueron silbados por los hinchas

El revolucionario cambio reglamentario que podría tener la Fórmula 1 a partir de 2026
FÓRMULA 1

El revolucionario cambio reglamentario que podría tener la Fórmula 1 a partir de 2026

La fuerte denuncia de Estudiantes contra el fútbol argentino: "No es tan limpio"
Fútbol Argentino

La fuerte denuncia de Estudiantes contra el fútbol argentino: "No es tan limpio"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo