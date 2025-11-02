Es tendencia:
Boca Juniors

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Las calificaciones de los futbolistas del conjunto Xeneize tras la agónica victoria por 2-1 ante el Pincha por la fecha 14.

Por Nahuel De Hoz

El equipo titular de Boca ante Estudiantes por el Torneo Clausura 2025.
El equipo titular de Boca ante Estudiantes por el Torneo Clausura 2025.

Agustín Marchesín (4): otra vez, de lo peor de Boca. El arquero no dio seguridad, volvió a cometer un penal y se lo convirtieron. Sigue estando en deuda y pareciera no poder recuperar su mejor nivel, que bien supo demostrar en el pasado. Fue el responsable directo del empate de Estudiantes.

Juan Barinaga (5): muy lejos de su mejor versión de hace solo un puñado de semanas y volvió a ser reemplazado a pocos minutos del segundo tiempo. No estuvo firme en defensa y no generó peligro en ataque, por ese motivo ingresó Luis Advíncula en el complemento.

Lautaro Di Lollo (6): el juvenil volvió a cumplir en lo suyo. No sufrió en defensa, ganó casi todos los duelos y pudo ser salida en ocasiones aisladas. Además, no lo amonestaron y podrá estar presente en el Superclásico ante River, que era el gran temor de la jornada con el defensor.

Ayrton Costa (6): como últimamente, aprobó. Sin sobresalir como en algunas oportunidades, pero tampoco desentonó en un partido apático del Xeneize. De esta manera, se aseguró la titularidad frente a River el próximo fin de semana, que se disputará en La Bombonera.

Lautaro Blanco (6): casi sin participar en ataque, pero sin sufrir por el sector izquierdo, el lateral se encargó de cumplir en su rol. Por los ataques constantes del Pincha no tuvo mucha libertad para general peligro en el área rival, pero así y todo sumó otro digno rendimiento en lo individual.

Milton Delgado (6): criterio partido del juvenil. Después de un gran Mundial Sub 20, regresó a Boca más asentado que nunca. Firme en la marca, inteligente en los movimientos y preciso con pelota, fue el dueño del mediocampo a pesar de no brillar. Salvo un hecho extraño, será titular ante River y se lo ganó.

Tomás Belmonte (5): tímido encuentro de Belmonte. Metió como pidió el cotejo, tuvo poco para jugar y se dedicó a la parte física. No pudo dejar sobre el campo de juego su mejor versión, pero hizo lo que correspondía para su rol. El próximo partido regresará Leandro Paredes y seguramente vuelva a ser suplente.

Carlos Palacios (5): inconexo, a destiempo y lejos de la zona de influencia. Con esas 3 características se explica el partido que jugó el chileno, que debería ser el encargado de generar juego en Boca pero cada vez pierde más terreno en la consideración del DT y por eso lo reemplazó por Ander Herrera.

Exequiel Zeballos (7): claramente, el mejor jugador de Boca. A pura rebeldía, gambeta y remates, se encargó de resaltar dentro de un equipo apático. Consiguió un penal, lo malogró pero se repuso al convertir el 1-0 para abrir el partido. En la misma sintonía que sus últimos cotejos, el Changuito volvió a lucirse y sobresalió una vez más.

Exequiel Zeballos, la figura de Boca ante Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Exequiel Zeballos, la figura de Boca ante Estudiantes de La Plata.

Miguel Merentiel (7): el héroe de Boca, le dio la victoria. El delantero uruguayo se hizo cargo del penal en la última jugada del partido y lo cambió por gol. Como capitán designado para esta tarde, al charrúa no le pesó la situación y se encargó de darle 3 puntos fundamentales al Xeneize en la previa al Superclásico ante River.

Milton Giménez (5,5): de partido pobre, pero decisivo en el gol de Exequiel Zeballos. Casi no tuvo participaciones pero le dio una gran asistencia al Changuito y le alcanzó para ser determinante. Sin embargo, continúa a otro ritmo en comparación del equipo y fue reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo.

Ingresaron

Luis Advíncula (5): con más dudas que certezas, sus pocas participaciones no fueron las mejores y no mejoró lo hecho por Juan Barinaga.

Ander Herrera (6): consiguió la expulsión del Pincha cerca del final y en la última acción le cometieron el penal que Merentiel cambió por gol y le dio la victoria agónica al Xeneize. Otro buen ingreso del español.

Malcom Braida (5): prácticamente no tuvo situaciones para aprobar o resaltar en el campo de juego de UNO.

Kevin Zenón (-): no jugó lo suficiente como para ser evaluado.

Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: goles, videos e incidencias

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

