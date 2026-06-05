Vasco Arruabarrena, el candidato número 1 de Riquelme para el cargo de DT de Boca

Tras la salida de Úbeda, el multicampeón con la camiseta xeneize podría tener su segundo ciclo como entrenador si las negociaciones prosperan.

Luego de la destitución de Claudio Úbeda como DT de Boca, con el anuncio oficial el pasado martes, Juan Román Riquelme activó la búsqueda del nuevo entrenador xeneize que se hará cargo del equipo para afrontar el segundo semestre del 2026.

Allí, Boca deberá disputar el Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana, ya que quedó eliminado en la fase de grupos de la Libertadores. Ante el desafío que implica el contexto actual del club de la Ribera, el mandamás de la institución no puede fallar en la elección del nuevo DT.

Por ese motivo, el elegido número 1 de Riquelme, dadas las condiciones, es Rodolfo Arruabarrena. El Vasco tiene la experiencia previa de dirigir a Boca en 75 partidos entre 2014 y 2016, donde consiguió dos títulos locales. Además, fue jugador del club, por lo que conoce de ambas partes la institución.

Actualmente se encuentra sin trabajo desde su salida de Al-Taawoun de Arabia Saudita en febrero de 2025. Ante la dificultad de contar con Néstor Lorenzo o Luis Zubeldía por encontrarse actualmente con trabajo estable en Colombia y Fluminense, el Vasco Arruabarrena parte como el candidato número 1 de Riquelme.

Vasco Arruabarrena en su paso por Emiratos Árabes

En caso de darse una reunión positiva, el nacido en Marcos Paz podría convertirse en el nuevo DT de Boca.

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El deseo del Vasco Arruabarrena de dirigir a Boca

En diálogo con Bolavip, a mediados del 2025, Arruabarrena manifestó su deseo de volver a dirigir a Boca: “Siempre digo lo mismo, no sé si me tocará volver a dirigir a Boca o al Villarreal en algún momento, me gusta dirigir y me gusta el día a día en cualquier liga. Obviamente que me hubiese gustado poder entrar a Europa pero cuando llegué de Boca, por cuestiones reglamentarias no podía, me fui a Emiratos y ahí ya tengo un nombre. El tiempo dirá. Me gusta entrenar diferentes tipos de jugadores, diferentes ligas y conocer culturas”.

Diego Alonso, otra alternativa en las gateras

El oriundo de Montevideo, que además de la Celeste dirigió a equipos como Sevilla, Inter Miami, Monterrey, Pachuca, Olimpia, Peñarol y Guaraní, está en carpeta dentro de Brandsen 805, según pudo saber Bolavip. Actualmente, se encuentra de vacaciones en Europa.

Si bien todavía no se realizó ningún llamado de parte del club de la Ribera, Alonso está dentro de las opciones. El entrenador de 51 años cuenta con puntos a favor y en contra pensando en un hipotético arribo al conjunto que preside Juan Román Riquelme.