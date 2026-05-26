Vasco da Gama quiere a Lautaro Di Lollo y no descarta enviar una oferta formal a Boca

El conjunto de Rio de Janeiro quiere al central de Boca y, si bien sabe que no será sencillo, buscará hacer una oferta para comprar su pase.

Boca tendrá un mercado de pases intenso, marcado por varias salidas con las que Juan Román Riquelme y la dirigencia xeneize pretenden hacer caja. Exequiel Zeballos y Milton Delgado encabezan dicha cuestión, ya que de hecho han llegado ofertas desde el viejo continente por sus pases y podrían emigrar rumbo a Napoli y Trabzonspor respectivamente.

Además de los dos jugadores de Boca Predio, otro estandarte titular del Xeneize que podría emigrar en el mercado de pases venidero es Lautaro Di Lollo. El defensor, que disputó más del 80% de los partidos en el semestre, despertó interés en el Brasileirao.

Según pudo saber BOLAVIP, el Vasco da Gama quiere contar con Di Lollo y ya hubo comunicaciones informales para conocer las condiciones de su pase. El conjunto de Río de Janeiro realizó un llamado y mostraron interés real en hacer una oferta formal en las próximas semanas.

Sin embargo, en Vasco son conscientes que Boca no bajará sus pretensiones económicas, y no están dispuestos a pagar lo que quieren en la Ribera por su ficha, que es ni más ni menos que su cláusula de rescisión, valuada en 20 millones de dólares.

De esta manera, queda claro que los dirigidos por Renato Gaúcho harán el intento por su fichaje, pero si Boca no baja sus pretensiones, será difícil que se establezca un acuerdo para que Di Lollo emigre al fútbol brasileño.

Zeballos y Delgado, más de 30 millones que podrían entrarle a Boca

El Changuito jugará su último partido con la camiseta de Boca este jueves ante U. Católica y se irá vendido rumbo al fútbol europeo, siendo Napoli su destino más probable. El club napolitano desembolsaría 10 millones de dólares por su pase, ya que si bien tiene cláusula de rescisión del doble, al quedarle solo seis meses de contrato se daría su salida por un monto inferior.

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Delgado, en cambio, interesa en Turquía y ofertaron 8 millones de dólares por su ficha. Boca se mostró reacio a negociar por menos dinero que su cláusula, pactada en 20 millones. Por ende, el Xeneize espera recaudar un total de 30 millones de dólares entre los dos surgidos en Boca Predio.

¿Cuánto vale Lautaro Di Lollo hoy?

Son varios los que consideran que Lautaro Di Lollo será la próxima gran venta de Boca y aunque no esté en los planes de momento verlo partir es oportuno conocer cuál es su actual valor de mercado. Según la última actualización de Transfermarkt, la cotización del defensor de 21 años es de 7 millones de euros, una cifra muy inferior a la que pretende Boca con su cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.

Los números de Lautaro Di Lollo en Boca

Hasta Cruzeiro, su último partido, Lautaro Di Lollo lleva un total de 69 partidos, en los que anotó 5 goles -todos de cabeza- y recibió 16 amonestaciones, sin tarjetas rojas. De momento, no conquistó títulos con la primera, aunque consiguió 6 títulos con la Reserva. Entre ellos, la Copa Libertadores y la Intercontinental de 2023.

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En síntesis