10 códigos para el Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026: cómo canjearlos y conseguir sobres gratis

Los códigos a introducir para completar el nuevo reto del álbum virtual y conseguri sobres gratis.

Un nuevo reto fue lanzado por Panini para el Álbum Virtual del Mundial 2026. El mismo permite conseguir dos sobres digitales gratuitos, pero para ello será necesario cumplir con el requisito: introducir 10 códigos y escanear una portada de álbum físico o sobre de figuritas Panini.

Reto semanal del álbum virtual Panini del Mundial 2026

Introduce 10 códigos y escanea una portada o un paquete Panini

Recompensa: Dos sobres digitales

Recuerda entrar a la sección de reto y darle al botón de “Participar de este reto” para poder hacer que los códigos introducidos cuenten dentro de la progresión del desafío.

Puedes escanear este sobre para cumplir parte del reto.

Los códigos para el Álbum Virtual del Mundial 2026

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

Códigos de un solo uso

Así como están los códigos para obtener sobres gratuitos que son de uso público, hay otros códigos de un solo uso. Por lo general, vienen en los sobres físicos o en diferentes artículos de las marcas asociadas, como en etiquetas de botellas de Coca-Cola.

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No obstante, esos códigos son de uso personal, y si bien se canjean de la misma forma (también pueden ser escaneados en la aplicación), sólo se pueden usar una vez en una cuenta y, una vez canjeado, será desactivado, por lo que si se lo intenta introducir en otra cuenta, no funcionará.

Ahora bien, en caso de ya haber utilizado los códigos provistos en este artículo, deberás recurrir a estos códigos de artículos promocionales para completar el reto y conseguir los sobres.

Ingresa a la sección “Retos” para activar el nuevo desafío. Y a la de “Código promocional para introducirlos”.

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Como canjear los códigos del Álbum Virtual

La forma más sencilla es ingresar a la aplicación del Álbum Virtual, dirigirse a la zona del “Código Promocional”, en la parte derecha de la pantalla.

Una vez allí, se puede ingresar el código de forma manual, o en caso de tener un código QR, se lo puede escanear con la herramienta disponible en pantalla.

Cuando se canjee el código, una animación con confeti y el sobre saliendo de la caja que aparece en la parte inferior de la imagen, confirmará que recibiste el sobre adicional gratuito.

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