Boca hoy: homenaje a Gayoso, Molina descartó volver, sanción de Conmebol y más

Boca ultima detalles para jugar ante Universidad Católica, con la obligación de ganar para seguir en la Copa Libertadores. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera en este martes 26 de mayo de 2026.

Murió Fernando Gayoso

A los 55 años, murió Fernando Gayoso. El ex entrenador de arqueros de Boca, con un enorme recorrido en el fútbol argentino, falleció tras luchar durante varios años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Días atrás, había sido internado por un cuadro de neumonía.

A mediados de 2024, Gayoso había dado a conocer el diagnóstico de su enfermedad. “Hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar allí. Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros“, había declarado en diálogo con el periodista Mario Cordo.

El presidente de Colo Colo abrió la puerta a la vuelta de Carlos Palacios

Sin sumar minutos a lo largo de la temporada por una lesión de rodilla, el mediocampista chileno Carlos Palacios buscará cambiar su situación en Boca, así como también podría recibir ofertas en el próximo mercado de pases para regresar a Colo Colo, equipo en el que jugó entre 2023 y 2024.

Referido a esta chance de repatriar a Palacios, Aníbal Mosa, presidente del Cacique habló con los medios en conferencia de prensa y allí reveló que tuvo conversaciones con el volante ofensivo de 25 años para conocer su situación tanto futbolística como física.

Lozano confirmó el interés de Boca

Con Boca decidido a buscar a un lateral derecho, el nombre de Leandro Lozano empezó a resonar en el mercado de pases. El 4 de Argentinos Juniors es del interés de Juan Román Riquelme y en las últimas horas reconoció que analizará la propuesta con sus agentes.

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“Me explotó el teléfono cuando salió lo de Boca. Antes de irme tengo que juntarme con mi representante y ahí me van a contar sobre eso. Que esté mi nombre en un equipo tan grande es algo muy lindo“, declaró el futbolista en diálogo con Carve Deportiva.

Nahuel Molina descartó volver a Boca en el próximo mercado de pases

Mientras Boca se prepara para jugarse su futuro internacional ante Universidad Católica, el jueves por la Copa Libertadores, la dirigencia no le quita el ojo de encima al próximo mercado de pases. Sin embargo, uno de los nombres que desde hace meses los rumores lo marcaban como uno de los grandes sueños del Xeneize, quedó prácticamente descartado. Y es que Nahuel Molina aseguró que no tiene pensado regresar al fútbol argentino.

El lateral derecho del Atlético de Madrid arribó al país este lunes, a la espera del anuncio de la lista de convocados de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 y, en ese contexto. Y mientras se retiraba del aeropuerto, fue consultado por la chance de volver a vestir la camiseta de Boca en el corto plazo. Su respuesta fue clara y contundente.

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CONMEBOL sancionó a Boca a días del cruce ante Universidad Católica

En ese contexto, el plantel comandado por Claudio Úbeda se prepara para este compromiso que definirá el semestre del equipo. Mientras el DT afronta bajas por lesión en el armado de la formación, la institución recibió este lunes una sanción por parte de CONMEBOL.

A través de un comunicado oficial, el organismo con sede en Luque aplicó multas al club de la Ribera por gestos racistas por parte de uno de sus hinchas durante el empate ante Cruzeiro la última semana. Por ello, Boca estará obligado a cumplir una serie de castigos.