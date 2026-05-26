Tendrá una durísima sanción: se confirmó qué le dijo Eduardo Coudet a Falcón Pérez en River vs. Belgrano

Tras perder la final del Torneo Apertura, el DT del Millonario insultó al árbitro y se expuso a un importante castigo.

Ante Belgrano de Córdoba, por la final del Torneo Apertura 2026, a River Plate se le escurrió de las manos lo que hubiese sido el primer título de la era de Eduardo Coudet. Sobre el final de la derrota, el DT explotó contra los árbitros por las decisiones sobre el campo de juego.

Yael Falcón Pérez incluso le mostró la tarjeta roja antes de finalizar el encuentro, por lo que Chacho no pudo ni descargarse en conferencia de prensa. Sin embargo, el entrenador dejó claros sus pensamientos en un acalorado cruce con el árbitro.

“Es una vergüenza, sos un ladrón. Sos un hijo de puta, nos cagaste”, explotó Coudet de forma desmedida y con gestos contra Falcón Pérez, a quien le recriminó especialmente por el penal que sancionó por mano de Lautaro Rivero.

Ahora, de cara al arranque de un nuevo semestre con el Torneo Clausura, revancha para el Millonario, Coudet se expuso a una severa sanción que lo marginaría de los primeros encuentros del certamen que comenzará tras el Mundial 2026.

🔥 INTENSIDAD, BRONCA Y EXPULSIÓN: Así vivió el Chacho Coudet la derrota de River ante Belgrano en la definición del Torneo Apertura.



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Según pudo saber BOLAVIP, el Tribunal de Disciplina tiene decidido aplicarle más de cuatro fechas de suspensión al entrenador del club de Núñez a causa de sus potentes insultos contra Falcón Pérez. Serán de cumplimiento efectivo, por lo que no podrá estar en los bancos de suplentes.

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El antecedente de Gonzalo Costas en Racing

“Hijo de put. Corrupto, sos un corrupto de mierd”, lanzó el hijo de Gustavo Costas a Darío Herrera por la expulsión de Marco Di Césare en la derrota de Racing ante Rosario Central por los cuartos de final del Torneo Apertura. Al asistente técnico le cayeron 8 fechas de suspensión por este episodio.

LE DIJO DE TODO: Gonzalo Costas se fue expulsado tras reclamarle a Herrera.



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Datos clave

Eduardo Coudet insultó a Falcón Pérez en la final perdida ante Belgrano.

insultó a Falcón Pérez en la final perdida ante Belgrano. Tarjeta roja: fue expulsado antes del final por reclamar un penal sancionado.

fue expulsado antes del final por reclamar un penal sancionado. Cuatro fechas de suspensión efectiva le aplicaría el Tribunal de Disciplina.