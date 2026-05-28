Quién es el árbitro de Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026

Todos los detalles sobre el encargado de impartir justicia en el cotejo por el certamen continental, así como los integrantes de su terna completa.

Se terminó la espera. Finalmente, este jueves 28 de mayo, con La Bombonera como testigo y como escenario, Boca Juniors y Universidad Católica de Chile se encontrarán frente a frente en el marco de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores de América. Un partido totalmente clave.

En medio de ese panorama, la CONMEBOL designó a un experimentado y reconocido árbitro para impartir justicia en este trascendental compromiso a disputarse en Buenos Aires. Se trata de Wilmar Roldán, juez colombiano de 46 años de edad que cuenta con una dilatada trayectoria en el plano local y también en el ámbito internacional.

Roldán, nacido en la ciudad de Amalfi, Antioquia, tuvo su primer partido oficial hace más de dos décadas, más precisamente en 2003, en un partido entre Millonarios y Once Caldas. Posteriormente, en 2008 y con solo 28 años de edad, obtuvo la insignia de la FIFA. Se caracteriza por su imponente presencia, con 1,90 metros de altura.

A lo largo de su carrera, Roldán ha sabido ver acción en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, así como también en la Copa América, la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana, los Juegos Olímpicos y el Mundial Sub-20, entre otros certámenes. Inclusive, fue reconocido como el Mejor Árbitro de América en el año 2013.

Paralelamente, Roldán, que, en su momento se transformó en uno de los árbitros más jóvenes en dirigir un partido de Copa Libertadores cuando lo hizo en un compromiso entre Boca Juniors y Atlas de Guadalajara, es Licenciado en Educación Física, egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA).

Wilmar Roldán, el elegido para este partido. (Foto: Getty)

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Los antecedentes de Roldán dirigiendo a Boca

A lo largo de su carrera como árbitro internacional, el colombiano Wilmar Roldán ha sabido dirigir a Boca en nada más ni nada menos que 18 partidos, de los cuales 8 terminaron con victoria, 6 culminaron con derrota y hubo 4 empates. Un saldo levemente favorable para los dirigidos actualmente por Claudio Úbeda, aunque con antecedentes complejos.

Es que Roldán fue el juez principal en partidos polémicos y mal recordados por los hinchas Xeneizes. ¿Por ejemplo? La eliminación ante Independiente del Valle en 2016, la durísima derrota contra Santos por 3-0 en 2020 y las finales de la Copa Libertadores perdidas en 2012 y 2023, ante Corinthians y Fluminense respectivamente.

La terna completa de Boca vs. Universidad Católica

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Asistente 1: Alexander Guzmán (Colombia)

Asistente 2: Cristian Aguirre (Colombia)

Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Colombia)

VAR: David Rodríguez (Colombia)

AVAR: Jhon León (Colombia)

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Qué canal pasa Boca vs. Universidad Católica

El partido entre Boca Juniors y Universidad Católica de Chile, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Fox Sports, Telefé y Disney+.

A qué hora se juega Boca vs. Universidad Católica

Boca Juniors y Universidad Católica de Chile se enfrentarán este jueves 28 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en La Bombonera de Buenos Aires.

DATOS CLAVE

28 de mayo a las 21:30 juegan Boca y Universidad Católica en La Bombonera.

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Wilmar Roldán será el árbitro principal; dirigió a Boca en 18 partidos previos.