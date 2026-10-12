Viking vs. Bayern: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 2 de la Champions League

Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre el Bayern llega con la etiqueta de favorito absoluto a un partido que, al menos en el papel, parece tener un solo ganador posible.

Viking necesita sumar sus primeros puntos en la Champions League tras un arranque complicado, mientras que el Bayern quiere confirmar que su victoria inicial no fue casualidad.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Viking todavía no conoce la victoria en el torneo. Cayó 1-3 como visitante ante el Stuttgart en su debut y hoy ocupa la posición 30 de 36 equipos, sin unidades en su cuenta. El objetivo inmediato pasa por no quedar descolgado del resto del grupo general antes de que avance la fase.

El Bayern, en cambio, empezó de la mejor manera: goleó 5-0 de local al Bodo Glimt y se ubica segundo en la tabla general con tres puntos. Ese resultado contundente deja al equipo alemán entre los candidatos a seguir arriba y con la obligación de no relajarse ante un rival que está urgido de resultados.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 13:45 hs

Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 16:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Viking y Bayern se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Viking suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Bayern suma 3 puntos tras vencer a Bodo Glimt.