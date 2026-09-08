Alineaciones de Real Madrid e Inter de Milán por la fecha 1 de la Champions League 2026/27

Real Madrid recibe al Inter de Milán este martes a las 16:00 horas (hora argentina) en el imponente Estadio Santiago Bernabéu, en un verdadero partidazo que marcará el estreno de ambos en la fecha 1 de la UEFA Champions League 2026/27.

El Merengue pone primera ante su gente con la chapa de candidato de siempre y el objetivo de sumar de a tres en casa, mientras que el Neroazzurro viaja a la capital española con la ilusión de dar el gran golpe en el inicio del máximo certamen continental.

A continuación, las alineaciones para el partido top de la fecha 1 de la Champions.

Las alineaciones de Real Madrid e Inter

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Marc Cucurella; Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

Inter de Milán: Josep Martínez; Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Marcus Thuram y Lautaro Martínez. DT: Christian Chivu.

La previa de Real Madrid e Inter: todo lo que tenés que saber