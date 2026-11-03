Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Aston Villa por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Barcelona recibe a Aston Villa este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Camp Nou. El Barcelona llega con la obligación de reaccionar después de un traspié que dejó dudas, mientras el Aston Villa aparece como una de las sorpresas gratas de esta Champions League.
Hay bastante en juego en la tabla general, donde los ingleses marchan arriba y los catalanes todavía acomodan cuentas tras un arranque irregular.
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona viene de perder 4-2 como visitante ante el PSG, un golpe que corta una racha positiva que incluía un contundente 4-1 sobre el Galatasaray y un 5-1 ante el Feyenoord en el debut. Con 6 puntos en tres partidos, el equipo necesita volver a sumar de local para no complicarse en la lucha por meterse entre los mejores puestos del certamen.
El Aston Villa, en cambio, llega entonado. Ganó sus últimos tres compromisos, incluido un contundente 6-0 ante el Fenerbahce y un 3-1 frente al Viking, y se ubica segundo con 9 puntos en tres presentaciones. El equipo inglés muestra una efectividad que lo puso entre los candidatos a dar la sorpresa en esta edición de la Champions.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Barcelona y Aston Villa se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Barcelona suma 6 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 9 puntos tras vencer a Viking, Fenerbahce y Brujas.