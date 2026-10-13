Dónde ver EN VIVO Roma vs. Real Madrid por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

La segunda fecha de la fase de liga de la Champions League llega el miércoles 14 de octubre con un cruce de peso mayor: Roma recibe al Real Madrid en el Stadio Olimpico, con el elenco español llegando como favorito claro.

Después de arrancar con un empate y una victoria respectivamente, ambos necesitan sumar para no complicarse en la tabla general de 36 equipos, donde cada resultado pesa doble.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

La Roma debutó con un empate 1-1 de visitante ante el Fenerbahce y quedó en el puesto 21 con apenas un punto. El equipo italiano necesita mostrar otra cara en su cancha para no quedar relegado tan temprano en una fase de liga que no perdona los traspiés.

El Real Madrid, en cambio, llega entonado tras ganarle 2-1 de local al Inter. Esa victoria lo dejó en la posición 13 con tres unidades, y una visita ganadora a Roma le permitiría meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

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El historial entre Roma y Real Madrid

El historial entre ambos tiene 16 enfrentamientos con ventaja clara para el Real Madrid, que se impuso en 9 ocasiones por las 6 de la Roma y 3 empates. La diferencia de gol también lo favorece: 28 goles convertidos contra 13 del equipo italiano.

En los cruces más recientes se repite la paridad reciente, con triunfos de visitante de ambos lados y algún empate picante, como el 2-2 de 2019 en Roma. El equipo español no pierde con los italianos desde hace varios encuentros, aunque la Roma supo sacar resultados importantes en algunas visitas al Bernabéu.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/08/2019 Roma vs. Real Madrid 2-2 Club Friendlies 27/11/2018 Roma vs. Real Madrid 0-2 UEFA Champions League 19/09/2018 Real Madrid vs. Roma 3-0 UEFA Champions League 08/08/2018 Real Madrid vs. Roma 2-1 International Champions Cup 08/03/2016 Real Madrid vs. Roma 2-0 UEFA Champions League 17/02/2016 Roma vs. Real Madrid 0-2 UEFA Champions League 18/07/2015 Real Madrid vs. Roma 0-0 International Champions Cup 30/07/2014 Real Madrid vs. Roma 0-1 International Champions Cup 05/03/2008 Real Madrid vs. Roma 1-2 UEFA Champions League 19/02/2008 Roma vs. Real Madrid 2-1 UEFA Champions League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Roma suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Real Madrid suma 3 puntos tras vencer a Inter.