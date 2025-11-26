El polémico gol de Julián Alvarez en Atlético de Madrid vs. Inter por la Champions League

Por la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, en el Estadio Riad Air Metropolitano, Atlético de Madrid se puso rápidamente en ventaja ante Inter a través de su goleador, el delantero argentino Julián Alvarez, luego de una jugada polémica, con revisión de VAR incluida.

Cerca de los primeros 10 minutos de juego, la pelota le quedó a Alex Baena en el segundo palo, y tras un rebote en su abdomen asistió a la ‘Araña’, quien en el área chica solamente la tuvo que empujar para abrir el marcador a favor del Colchonero.

En primera instancia, el árbitro del encuentro, François Letexier, anuló el gol por una mano del futbolista del Atlético en la previa de la asistencia a Julián. Rápidamente, el español afirmó que no la había tocado con la mano y que el tanto era válido.

Como consecuencia de esto, desde el VAR llamaron al francés para revisar la jugada. Luego de unos segundos viendo la posible mano, decidió dar marcha atrás su decisión y convalidar el gol de Alvarez para poner el 1 a 0 parcial para su equipo.

Este es el tercer tanto que marca el argentino en cuatro partidos por Champions, por lo que es el máximo goleador de su equipo en el certamen. Además, aportó otras dos asistencias, por lo que participó en cinco tantos en los encuentros que disputó.

