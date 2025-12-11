Furia en Real Madrid por el tuit de Guardiola que publicó Manchester City tras ganar en el Bernabéu: “Bajeza moral”

Manchester City le propinó un nuevo golpe al Real Madrid que conduce Xabi Alonso, derrotándolo 2-1 en su visita al Estadio Santiago Bernabéu por la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League y última jornada del año para el certamen internacional de clubes UEFA por excelencia.

Por si el malestar no era suficiente en la Casa Blanca por el nuevo traspié que lo dejó en riesgo de perder su lugar entre los ocho equipos que clasificarán de manera directa a octavos de final, porque aunque ocupa la séptima posición fue alcanzado en puntos por Atlético de Madrid (8°) y Liverpool (9°); una publicación que realizó este jueves el equipo inglés con Pep Guardiola como protagonista terminó por disparar la furia.

“Yo soy tu padre”, fue la frase inspirada en Star Wars que eligieron desde la cuenta en español del equipo de la Premier League para acompañar la foto de su entrenador, que consiguió su sexta victoria enfrentando al Real Madrid por Champions League y la número 14 si se suman también las que celebró en el ámbito doméstico dirigiendo al Barcelona.

Pero las críticas a la provocación del Manchester City no tardaron en hacerse notar, tanto entre los hinchas del equipo Merengue que se expresaron también en redes sociales como entre los periodistas más afines al club que recogieron el guante.

“Este tuit es una auténtica provocación. Es de un club con una bajeza moral importante. Es un club que provoca con esta publicación, ya está. Puedes hacer esto después de una final de la Champions, pero por un partido de fase de grupos”, disparó José Luis Sánchez en El Chiringuito.

Quien también criticó al equipo inglés en el popular programa español fue María Trisac, quien señaló: “Me parece impresentable, me parece incluso de equipo pequeño. Yo entiendo que ganarle al Real Madrid es algo que te pone y te motiva mucho, pero si te conformas con eso… Lo que más me duele y lo que más me molesta es que tal vez hoy Xabi llama a Guardiola y comentan el tuit, porque como son tan amigos”.

La respuesta de los hinchas

No fueron pocos los hinchas del Real Madrid que se llegaron hasta la publicación de la cuenta en español de Manchester City para defender a su equipo y criticar la provocación. “Todavía duelen las tres eliminaciones”, les refregó uno de ellos. “Tranquilo, hijo mío. Tranquilo”, sugirió otro junto a una foto de los 15 títulos de Champions League en las vitrinas del club Merengue. “Felicidades por los 3 puntos de fase de liga. Cuando nos encontremos de nuevo en una eliminatoria les recordaremos quién es el padre de quien, acomplejados”, escribió un tercero. “Pero si tienen más demandas e infracciones legales en Premier que partidos jugados en Champions”, se burló uno más.

En síntesis

Manchester City venció 2-1 al Real Madrid de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu.

venció 2-1 al de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu. Real Madrid quedó séptimo , igualado con Atlético y Liverpool, poniendo en riesgo su clasificación directa.

, igualado con Atlético y Liverpool, poniendo en riesgo su clasificación directa. Pep Guardiola suma seis victorias de Champions ante el Merengue; City publicó “Yo soy tu padre”.

