El calvario que vive Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro y sufrir una paliza en Chelsea vs. Barcelona: “Nunca marca diferencias”

Disputó 80 minutos, no gravitó en el juego y recibió muchísimas críticas por parte de los hinchas blaugranas.

Por Julián Mazzara

Lamine Yamal durante la derrota de Barcelona frente a Chelsea.
© Getty ImagesLamine Yamal durante la derrota de Barcelona frente a Chelsea.

Barcelona fue vapuleado por Chelsea. Los dirigidos por Hansi Flick no tuvieron una buena actuación, fueron dominados durante todo el cotejo que se llevó a cabo en Stamford Bridge, y dejó una flojísima imagen de cara a lo que se viene.

La actuación de Lamine Yamal, como así también de todos sus compañeros, no fue la esperada. Y a raíz de ello, las críticas en las redes sociales se hicieron sentir. Pero antes de entrar en detalle, hay que destacar los dos factores principales que estarían interfiriendo en el rendimiento del nacido en Esplugues de Llobregat: perdió el Balón de Oro y sufrió una pubalgia que lo tuvo varias semanas relegado.

Lo mental y lo físico es muy importante en el fútbol actual. Y mucho más en un jugador de la clase del 10 barcelonista. Pero los hinchas no toleraron su pobrísima performance: “Yamal es un súper crack, pero contra un lateral izquierdo top mundial nunca marca diferencias. Va 0/3 contra Nuno, Carreras y Cucurella”, exclamó el usuario @jjmmadrid3615 en X.

Las críticas a Lamine Yamal por su actuación ante Chelsea

Las estadísticas de Lamine Yamal vs. Chelsea

  • Asistencias: 0
  • Asistencias Esperadas (xA): 0.2
  • Grandes ocasiones creadas: 1
  • Pases clave: 2
  • Centros (acertados): 1 (0)
  • Pases precisos: 26/36 (72%)
  • Pases en campo rival (precisión): 13/18 (72%)
  • Pases en campo propio (precisión): 12/18 (67%)

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

DATOS CLAVES

  • El Barcelona fue vapuleado por el Chelsea en el cotejo llevado a cabo en Stamford Bridge.
  • El rendimiento de Lamine Yamal se vio afectado por perder el Balón de Oro y sufrir una pubalgia.
  • El usuario @jjmmadrid3615 en X criticó el desempeño de Yamal contra laterales izquierdos “top mundial”.
julián mazzara
Julián Mazzara

