Ganó 3 títulos en River, lo apodaban el nuevo D’Alessandro y ahora jugará la Copa Libertadores tras ser campeón en Bolivia

A veces, el fútbol da revanchas en latitudes inesperadas. A miles de kilómetros del Monumental, aquel volante zurdo que asomó en la Primera de River en 2016, bajo la tutela de Marcelo Gallardo, y con el pesado mote de ser comparado con Andrés D’Alessandro, volvió a tocar el cielo con las manos. Tomás Andrade se consagró campeón de la Primera División de Bolivia con Always Ready, asegurando así su presencia en la próxima Copa Libertadores 2026.

La consagración del equipo de la banda roja, una coincidencia estética con su club de origen, se concretó con una fecha de anticipación y de manera contundente. El conjunto de El Alto aplastó a Guavirá con un categórico 6-0, desatando el festejo anticipado. En ese encuentro, Andrade ingresó para disputar los últimos 17 minutos, tiempo suficiente para anotar uno de los tantos de la goleada que valió un título.

La temporada 2025 le permitió a Andrade seguir creciendo en el alto nivel. Llegado a principios de año al fútbol boliviano, las estadísticas del mediocampista ofensivo reflejan una influencia directa en el juego: a lo largo de la temporada disputó 24 partidos, en los que aportó 7 goles y 7 asistencias. Si bien alternó titularidades con suplencias, este logro tiene un sabor especial, ya que cortó una sequía de seis años sin levantar trofeos, alcanzando así la séptima estrella de su carrera profesional.

Tomás Andrede se consagró campeón con Always Ready (@tomiandrade8).

El largo viaje de Andrade

La carrera de Andrade fue un viaje constante desde aquella irrupción en River, donde disputó 33 partidos y brindó 3 asistencias, aunque nunca pudo afianzarse como titular indiscutido. En Núñez formó parte de los planteles que ganaron dos Copas Argentina y una Recopa Sudamericana, pero la necesidad de rodaje lo llevó a emprender un periplo internacional.

Tomás Andrade durante su paso por River (Prensa River).

Tras dejar Argentina, su pasaporte acumuló sellos de diversas ligas. En Brasil vistió las camisetas de Atlético Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto y Athletico Paranaense, club este último con el que levantó tres títulos. Su recorrido también incluyó escalas en Argentinos Juniors, un paso por el fútbol europeo en el Torreense de Portugal, una experiencia en Chile con Audax Italiano y estadías en Uruguay defendiendo a Montevideo Wanderers y Sud América. Hoy, a los 29 años, la madurez parece haber llegado en la altura de Bolivia.

