Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol sudamericano

Ganó 3 títulos en River, lo apodaban el nuevo D’Alessandro y ahora jugará la Copa Libertadores tras ser campeón en Bolivia

Tomás Andrade se consagró con Always Ready tras una goleada histórica y aseguró su boleto al máximo certamen continental.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Tomás Andrade, el ex River que brilla en Bolivia.
© @tomiandrade8Tomás Andrade, el ex River que brilla en Bolivia.

A veces, el fútbol da revanchas en latitudes inesperadas. A miles de kilómetros del Monumental, aquel volante zurdo que asomó en la Primera de River en 2016, bajo la tutela de Marcelo Gallardo, y con el pesado mote de ser comparado con Andrés D’Alessandro, volvió a tocar el cielo con las manos. Tomás Andrade se consagró campeón de la Primera División de Bolivia con Always Ready, asegurando así su presencia en la próxima Copa Libertadores 2026.

La consagración del equipo de la banda roja, una coincidencia estética con su club de origen, se concretó con una fecha de anticipación y de manera contundente. El conjunto de El Alto aplastó a Guavirá con un categórico 6-0, desatando el festejo anticipado. En ese encuentro, Andrade ingresó para disputar los últimos 17 minutos, tiempo suficiente para anotar uno de los tantos de la goleada que valió un título.

La temporada 2025 le permitió a Andrade seguir creciendo en el alto nivel. Llegado a principios de año al fútbol boliviano, las estadísticas del mediocampista ofensivo reflejan una influencia directa en el juego: a lo largo de la temporada disputó 24 partidos, en los que aportó 7 goles y 7 asistencias. Si bien alternó titularidades con suplencias, este logro tiene un sabor especial, ya que cortó una sequía de seis años sin levantar trofeos, alcanzando así la séptima estrella de su carrera profesional.

Tomás Andrede se consagró campeón con Always Ready (@tomiandrade8).

Tomás Andrede se consagró campeón con Always Ready (@tomiandrade8).

El largo viaje de Andrade

La carrera de Andrade fue un viaje constante desde aquella irrupción en River, donde disputó 33 partidos y brindó 3 asistencias, aunque nunca pudo afianzarse como titular indiscutido. En Núñez formó parte de los planteles que ganaron dos Copas Argentina y una Recopa Sudamericana, pero la necesidad de rodaje lo llevó a emprender un periplo internacional.

Tomás Andrade durante su paso por River (Prensa River).

Tomás Andrade durante su paso por River (Prensa River).

Publicidad

Tras dejar Argentina, su pasaporte acumuló sellos de diversas ligas. En Brasil vistió las camisetas de Atlético Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto y Athletico Paranaense, club este último con el que levantó tres títulos. Su recorrido también incluyó escalas en Argentinos Juniors, un paso por el fútbol europeo en el Torreense de Portugal, una experiencia en Chile con Audax Italiano y estadías en Uruguay defendiendo a Montevideo Wanderers y Sud América. Hoy, a los 29 años, la madurez parece haber llegado en la altura de Bolivia.

Los 3 clubes de Europa que siguen a Bruno Cabral, la joya de River que la rompió en la Messi Cup

ver también

Los 3 clubes de Europa que siguen a Bruno Cabral, la joya de River que la rompió en la Messi Cup

Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron cuál de los posibles refuerzos los entusiasma más

ver también

Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron cuál de los posibles refuerzos los entusiasma más

Datos clave

  • Tomás Andrade se consagró campeón con Always Ready y clasificó a la Copa Libertadores 2026.
  • 7 goles y 7 asistencias aportó el ex River en 24 partidos de la temporada.
  • Always Ready goleó 6-0 a Guavirá con un tanto del volante para el título.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Tras ganar el Torneo Clausura, Estudiantes complica a Boca y River para clasificar al Mundial de Clubes 2029
Fútbol Argentino

Tras ganar el Torneo Clausura, Estudiantes complica a Boca y River para clasificar al Mundial de Clubes 2029

Platense quiere que Boca le ceda a Santiago Dalmasso para la Libertadores 2026
Boca Juniors

Platense quiere que Boca le ceda a Santiago Dalmasso para la Libertadores 2026

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra
Opinión

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

La medida que Djokovic tomó para continuar en la pelea ante Sinner y Alcaraz
Tenis

La medida que Djokovic tomó para continuar en la pelea ante Sinner y Alcaraz

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo