La medida que Novak Djokovic tomó para ganarle al paso del tiempo y competir contra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El serbio, de 38 años, busca volver a consagrarse en Australian Open a pesar del gran nivel de los líderes del Ranking ATP.

Por Agustín Vetere

Novak Djokovic quiere continuar en la pelea.
Aunque Jannik Sinner y Carlos Alcaraz hoy son los dos principales protagonistas del Circuito ATP, todavía hay una leyenda viviente rondando en los principales escenarios. Novak Djokovic se mantiene activo a sus 38 años y se niega a perder el mote de candidato.

A lo largo de su carrera, el serbio ganó un total de 24 Grand Slams y, aunque es el tenista masculino que más acumula en la historia, se encuentra igualado con la leyenda Margaret Court. Por ello, ya inició una extensa preparación de cara a Australian Open.

Es que Alcaraz y Sinner, de 22 y 24 años respectivamente, hoy poseen una forma física que les significa una importante ventaja sobre Nole, que está pisando los 40. Con el objetivo de mantenerse activo por muchos años más, Djokovic cerró una contratación clave para seguir siendo competitivo.

Según detalló Marca, el serbio ahora cuenta con la asesoría de Mark Kovacs, especialista en deporte de alto rendimiento, acondicionamiento físico, biomecánica y prevención de lesiones.

Djokovic entrenando junto a Kovacs. (Foto: @travel__Sports)

Kovacs lleva décadas en el mundo de deporte, sobre todo en el básquetbol, aunque tuvo su etapa como tenista profesional, por lo que parece un perfil perfecto para ayudar a un talento como Djokovic en este tramo de su carrera.

Djokovic, de pretemporada hacia Australian Open

Nole se bajó del ATP Finals y, ante la ausencia de Serbia en el Top 8 de la Copa Davis, aprovechó para trabajar con tiempo de cara al Abierto de Australia. El europeo no disputará otros eventos hasta el 18 de enero, cuando comenzará el primer Grand Slam del año.

En síntesis

  • Mark Kovacs se sumó al equipo de Novak Djokovic como especialista en alto rendimiento.
  • Novak Djokovic regresará a la competencia el 18 de enero en el Australian Open.
  • El serbio de 38 años posee 24 Grand Slams e iguala a Margaret Court.
