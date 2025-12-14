La medida que Novak Djokovic tomó para ganarle al paso del tiempo y competir contra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Aunque Jannik Sinner y Carlos Alcaraz hoy son los dos principales protagonistas del Circuito ATP, todavía hay una leyenda viviente rondando en los principales escenarios. Novak Djokovic se mantiene activo a sus 38 años y se niega a perder el mote de candidato.

A lo largo de su carrera, el serbio ganó un total de 24 Grand Slams y, aunque es el tenista masculino que más acumula en la historia, se encuentra igualado con la leyenda Margaret Court. Por ello, ya inició una extensa preparación de cara a Australian Open.

Es que Alcaraz y Sinner, de 22 y 24 años respectivamente, hoy poseen una forma física que les significa una importante ventaja sobre Nole, que está pisando los 40. Con el objetivo de mantenerse activo por muchos años más, Djokovic cerró una contratación clave para seguir siendo competitivo.

Según detalló Marca, el serbio ahora cuenta con la asesoría de Mark Kovacs, especialista en deporte de alto rendimiento, acondicionamiento físico, biomecánica y prevención de lesiones.

Djokovic entrenando junto a Kovacs. (Foto: @travel__Sports)

Kovacs lleva décadas en el mundo de deporte, sobre todo en el básquetbol, aunque tuvo su etapa como tenista profesional, por lo que parece un perfil perfecto para ayudar a un talento como Djokovic en este tramo de su carrera.

Publicidad

Publicidad

Djokovic, de pretemporada hacia Australian Open

Nole se bajó del ATP Finals y, ante la ausencia de Serbia en el Top 8 de la Copa Davis, aprovechó para trabajar con tiempo de cara al Abierto de Australia. El europeo no disputará otros eventos hasta el 18 de enero, cuando comenzará el primer Grand Slam del año.

ver también Volvió tras un año de ausencia, escaló más de 500 puestos en el Ranking WTA y denunció a su exentrenador: “Manipulación absoluta”

En síntesis