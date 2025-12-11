Luego del triunfo ante Real Madrid, Pep Guardiola insistió por el jugador que quiere llevarse a su Manchester City

Manchester City echó más leña al fuego que es el Real Madrid y el presente de Xabi Alonso al mando del equipo, tras vencerlo por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu por la Champions League. El partido significó el sexto de los últimos ocho en que el merengue no consigue el triunfo, y la situación es crítica.

Fuera de ese contexto, quien habló con la prensa fue Pep Guardiola, entrenador del conjunto Citizen, y su foco estuvo puesto en un jugador en específico al cual, en los últimos mercados, intentó tentar para sumar a su equipo aunque sin éxito. El jugador en cuestión es Rodrygo, que en la noche del miércoles volvió a demostrar su nivel.

A pesar de no tener tanta regularidad en las selecciones de Xabi Alonso y llevar más de 30 partidos oficiales sin convertir con la camiseta del Real Madrid hasta el de anoche (el último había sido en marzo vs. Atlético de Madrid), Guardiola reconoció haber ido a felicitar personalmente a Rodrygo luego del partido.

Rodrygo volvió al gol después de varios meses y sigue en la órbita de Guardiola. (Getty)

“Fui y le dije: ‘Qué jugador que eres’, es realmente increíble“, admitió Pep en diálogo con los medios una vez terminado el encuentro. Aunque también destacó el rendimiento de su propio extremo por izquierda, Jéremy Doku, a quien tildó del “jugador más rápido” que vio en su vida.

¿Manchester City volverá a intentar por Rodrygo?

Luego de dicha interacción entre Guardiola y Rodrygo, y con el mercado de enero tan cerca en el horizonte, volvieron a encenderse los rumores de que el Manchester City intentará hacerse con los servicios del extremo brasileño para la segunda mitad de temporada.

Sin embargo, Fabrizio Romano comentó en su canal de YouTube que, de momento, no ha habido avances por parte del Manchester City en pos de esa transferencia, aunque no descarta que vuelvan a contactarse para conocer la situación de Rodrygo dentro del club.

