José Mourinho aclaró toda polémica sobre Arbeloa antes de enfrentar al Real Madrid: “De los mejores hombres”

Este miércoles, los 36 equipos de la UEFA Champions League disputarán la última fecha de la fase de liga, y uno de los duelos destacados es el que tiene como protagonistas al Real Madrid de Álvaro Arbeloa y el Benfica de José Mourinho. Con realidades y objetivos diferentes, se enfrentarán en el Santiago Bernabéu para determinar sus respectivos futuros en la competición.

Sin embargo, previo al partido y sabiendo lo que se juegan, José Mourinho utilizó buena parte de su conferencia de prensa para dirigirse a los medios y aclarar las palabras que él mismo expresó algunas semanas atrás. Palabras que fueron tomadas como un ataque hacia Arbeloa, pero que según él, tenían otra razón de ser.

Álvaro Arbeloa tomó el cargo en Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso.

“Cuando dije lo que dije, fue en respuesta a una pregunta muy puntual: si me sorprendía que Spalletti fuera el nuevo DT de la Juventus. Yo respondí en defensa de Spalletti que no, que no me sorprendía que entrenadores con grandes currículums fueran llamados a clubes grandes. Lo que me sorprendía era cuando entrenadores sin gran historia eran apuntados a un gran club. Es una reflexión que me parece normal”, explicó Mourinho.

Luego de dejar eso claro, procedió a referirse a su relación personal con Arbeloa y Chivu, quienes fueron señalados como objetivo de las declaraciones de Mourinho Ambos estuvieron bajo su ala como futbolistas, y ahora dirigen clubes en los que Mou dejó su huella. “Tanto Chivu como Arbeloa son mis niños. No solamente son exjugadores míos, son exjugadores especiales“, afirmó el portugués.

Mourinho y su relación personal con Arbeloa

“Álvaro es de los jugadores que, desde el punto de vista humano, de la relación personal, es de mis jugadores favoritos de todos. No ha sido el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero es seguramente de los mejores hombres que ha jugado para mí en el Real Madrid. Es el último que yo podría intentar presionar, el último”, aseguró Mourinho.

Mourinho dirigió a Arbeloa en Real Madrid.

“Yo sólo espero que le vaya muy bien y tenga una gran carrera como entrenador. Arbeloa puede dirigir cualquier equipo en el mundo que yo quiero que le vaya bien. El Real Madrid puede ser dirigido por cualquier entrenador, que yo quiero que le vaya bien. Imagina cuánto quiero que le vaya bien a Arbeloa en el Real Madrid. Quiero mucho al Real Madrid y a Álvaro“, completó.

Real Madrid busca los octavos de final, Benfica se juega todo por entrar a Playoffs

Real Madrid marcha tercero en la Champions League, con 15 puntos luego de los primeros 7 partidos. Mientras tanto, el Benfica apenas tiene 6 y está en el puesto 29, fuera de todo. Los lusos deben ganar obligatoriamente si quieren tener chances de meterse entre los 24 mejores y avanzar a Playoffs.

En el caso del merengue, la victoria -y hasta un empate- les aseguraría estar en octavos de final de forma directa, sin tener que pasar por los Playoffs. Ahora bien, una derrota, y otros resultados favorables de sus rivales directos, los dejaría en zona de dieciseisavos, algo que el Real Madrid intentará evitar a toda costa.

