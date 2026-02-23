La mirada del mundo del fútbol se enfocará este miércoles 25 de febrero en lo que suceda en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Benfica. De por sí, los partidos del Merengue para la Champions League se llevan toda la atención, pero por lo que pasó hace tan solo unos días en el Estadio Da Luz entre Gianluca Prestianni y Vinícius, la expectativa es aún mayor.

Tanto, que prácticamente entre el martes 17 de febrero y el presente no se habló de otra cosa en el Viejo Continente. Desde la investigación que la UEFA está realizando de los hechos en cuestión, pasando por el veredicto (del cual se desconoce cuándo se dará a conocer) hasta el planteo que plasmarán tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho.

Al respecto de este último, conforme a un informe del diario portugués A Bola, el histriónico entrenador tiene pensado contar con Gianluca Prestianni para el duelo en la capital española. Si bien se especuló con su ausencia (el Benfica habría analizado prescindir del ex Vélez para no exponerlo), el futbolista manifestó sus ganas de estar.

En ese sentido, en las próximas horas el club de Lisboa dará a conocer la lista de convocados y el martes por la tarde el plantel de las Águilas, con Prestianni (y con los otros dos argentinos, Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea, incluidos) emprenderán su camino hacia Madrid, con un vuelo que durará poco más de una hora.

Los once que planifica José Mourinho para su visita al Santiago Bernabéu

El once que Benfica parará en el Santiago Bernabéu, en principio, sería con: Anatoliy Trubin en el arco; Amar Dedic, Tomas Araujo, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl en el fondo; un mediocampo con Fredrik Aursnes y Leandro Barreiro; Gianluca Prestianni, Rafa Silv y Andreas Schjelderup un poco más adelantados y Vangelis Pavlidis como único punta.

Por su parte, el Real Madrid, que no podrá contar con Rodrygo Goes ni Jude Bellingham, saldría al campo de juego para el segundo encuentro de la serie de los Play off con: Thibaut Courtois; Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen (llegaría con lo justo), Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Guler, Aurelién Tchouaméni y Eduardo Camavinga; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

