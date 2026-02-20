El desafiante mensaje de Arbeloa a Mourinho después que acusara a Vinícius de provocador: “No lo vamos a permitir”

Álvaro Arbeloa no tomó bien que José Mourinho buscara desviar el foco de la denuncia que hizo Vinícius por haber sido víctima de supuestos insultos raciales de parte de Gianluca Prestianni, remarcando que el brasileño había incurrido en una provocación en el festejo del gol que le dio al Real Madrid el triunfo 1-0 sobre Benfica en el Estadio da Luz. Tampoco que lo acusara a él mismo, al igual que a Kylian Mbappé, de haber sido demasiado parcial con la posición que tomó en conferencia de prensa.

Con la revancha a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu pendiente y generando desde el mismo final del partido en Lisboa un morbo que no existía, el DT del equipo Merengue aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado ante Osasuna, en condición de visitante y por LaLiga, para hacer llegar una respuesta a quien fuera su propio entrenador.

“No estoy aquí para opinar de las reflexiones de nadie. Cada cual es libre de dar su opinión. Vinícius Júnior marcó un auténtico golazo en un campo fantástico y lo celebró como hemos visto cientos de veces celebrar a muchos futbolistas a lo largo de la historia, sin importar su condición ni su color de piel“, dijo en clara referencia a Mourinho, quien incluso llegó a llamar “tonto” al brasileño por su festejo.

“No podemos poner a la víctima como provocador, no lo vamos a permitir. Creo que es injustificable acusar a la víctima de provocador. Nada de lo que ha hecho Vinícius Júnior en un campo de fútbol justifica un acto racista“, remarcó al entender que desde Benfica se había intentado desviar el foco de la verdadera problemática, que ya dio lugar a que desde UEFA se iniciara una investigación.

Arbeloa volvió a hacer una férrea defensa de Vinícius. (Getty).

Arbeloa compartió con la prensa que tras lo sucedido ha visto al brasileño en parte triste y en parte indignado. Y expresó: “Es un acto racista que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más. Un acto que no tiene cabida ni en el deporte ni en nuestra sociedad. Tenemos una oportunidad enorme para no dejarlo pasar y seguir luchando contra esta lacra que es el racismo”.

Publicidad

Publicidad

El material de prueba que Real Madrid presentó ante UEFA

ver también Vincent Kompany defendió a Vinícius, dudó de Prestianni y apuntó contra Mourinho: “Error de liderazgo”

Si bien en Real Madrid no dieron detalles sobre cada una de las pruebas presentadas, el periodista José Luis Sánchez fue un paso más allá en el popular programa español El Chiringuito de Jugones y avanzó que ese material consta de tres elementos.

“El recurso del Real Madrid se va a sustentar en tres puntos. Primero, todas las imágenes del incidente de Prestianni con Vinícius Júnior, (segundo) Las imágenes de la grada donde se ven gestos racistas y por último (tercero) todas las declaraciones de los jugadores del Real Madrid que escucharon las palabras del argentino”, detalló.

Data clave

Aquí tienes los datos fácticos extraídos del artículo sobre la respuesta de Álvaro Arbeloa:

Álvaro Arbeloa defendió a Vinícius Júnior tras las acusaciones de provocación de José Mourinho.

defendió a tras las acusaciones de provocación de José Mourinho. El Real Madrid venció 1-0 al Benfica en el Estadio da Luz con gol de Vinícius.

venció 1-0 al Benfica en el con gol de Vinícius. El club presentó ante UEFA imágenes de incidentes de Prestianni y gestos de la grada.

Publicidad