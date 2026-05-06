“La UEFA puso toda su maquinaria para que no pasásemos ronda”: el alcalde de Madrid, sin rodeos tras la eliminación del Atlético en la Champions

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, aseguró que la eliminación del colchonero se debió a una decisión de UEFA y no a lo sucedido en los 180 minutos contra Arsenal.

Atlético de Madrid le dijo adiós a sus esperanzas de llegar a la final de la Champions League. El colchonero cayó por 2 a 1 en su serie de semifinales contra el Arsenal, luego de empatar 1 a 1 en Madrid y caer por la mínima en Londres. Y si bien no hubo demasiadas críticas contra el arbitraje por parte de Simeone y los suyos, quien se encargó de repartirlas fue el mismísimo alcalde de la ciudad de Madrid.

José Luis Martínez Almeida, reconocido aficionado del Atlético, no se guardó nada y apuntó directamente contra la casa madre del fútbol europeo: “Cuando vi el sorteo, pensé que nos tocaba jugar contra el Arsenal. Fue realmente contra la UEFA. La UEFA no nos ha dejado jugar la final de la Champions“, expresó el político en declaraciones recopiladas por ABC durante su participación en el acto de entrega de las llaves de la promoción Cañaveral 5 en el distrito de Vicálvaro.

Martínez Almeidas se quejó de jugadas que fueron cobradas en favor del Arsenal. (Getty)

“Ayer hubo jugadas que no obedecen a que el árbitro fuese más o menos malo, sino a que había una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid“, continuó Martínez Almeida. “Es incomprensible que no hubiese una toma del fuera de juego de Giuliano cuando es un penalti clamoroso y lo hemos visto posteriormente en redes sociales”.

“El penalti a Griezmann también fue clarísimo y el árbitro pitó la falta previa una vez que vio la acción que beneficiaba al Atlético. Y lo que pasó en el descuento es la constatación clara de que el árbitro quería que el partido terminase así e impedir que el Atlético fuese a Budapest“, destacó, señalando tres jugadas puntuales.

Atlético de Madrid perdió contra UEFA, según Martinez Almeida. (Getty)

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Finalmente, cerró con un mensaje de apoyo al plantel colchonero y un nuevo recado para la UEFA: “Yo mando al equipo un mensaje de orgullo hacia ellos, porque compitieron no contra el Arsenal sino contra la UEFA. Al Arsenal le puedes ganar a 180 minutos, pero a la UEFA no. La UEFA puso toda su maquinaria para que no pasásemos ronda y el árbitro fue el ejecutor de esa voluntad“.

La Champions League está en Disney+

Una nueva temporada sin títulos para el Atlético de Madrid

Tras la eliminación de la Champions League, la última chance de levantar un trofeo esta temporada para Diego Simeone y los suyos, se disipó. El Atlético de Madrid ya no tiene chances matemáticas en LALIGA, perdió por penales la final de la Copa del Rey contra Real Sociedad y se quedó corto en sus intenciones de alcanzar la definición de la Champions. Según Martínez Almeida, por decisión de la UEFA.

Síntesis

Arsenal eliminó al Atlético de Madrid con un resultado global de 2 a 1 .

eliminó al con un resultado global de . El alcalde Martínez-Almeida acusó a la UEFA de perjudicar deliberadamente al equipo madrileño.

acusó a la de perjudicar deliberadamente al equipo madrileño. El arbitraje omitió revisar posibles penaltis contra Giuliano Simeone y Antoine Griezmann en Londres.