UEFA podría sancionar de oficio al Cholo Simeone por su exabrupto en la ida de la semifinal de Champions

Atlético de Madrid y Arsenal entregaron una semifinal de ida sumamente luchada, cerrada y friccionada, que terminó en empate por 1 a 1 con dos goles de penal, uno de Julián Álvarez y uno de Viktor Gyokeres, además de otro que fue anulado a instancias del VAR.

Es sabido que el Cholo Simeone es un entrenador que vive con gran intensidad los partidos de su equipo, y lo refleja con reacciones eufóricas, lo cual lo lleva a cometer violaciones reglamentarias, en algunos casos de forma alevosa. En Inglaterra llamó la atención una de sus reacciones, y entienden que UEFA debería sancionarlo de oficio.

El foco está puesto en cuando el Cholo salió de su zona demarcada para protestarle al árbitro Danny Makkelie por el segundo penal para Arsenal, gesticulando con sus brazos y a voz alzada. Si bien es algo que en Sudamérica normalizamos, en Europa no, y a pesar de que el árbitro no lo informó, es viable que UEFA interceda y lo sancione.

Diego Simeone was seen leaving his technical area to protest loudly at the referee while VAR was being checked, before the decision eventually went against Arsenal and the penalty was overturned 👀



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Los antecedentes con Mourinho, Flick y el propio Simeone

Si bien desde Inglaterra se animan a hablar incluso de una suspensión para que no dirija el próximo partido, el historial de UEFA en estos casos no va tan al extremo. Aunque sí hay casos donde ha actuado de oficio contra entrenadores de alto calibre. José Mourinho, Hansi Flick y hasta el propio Cholo Simeone han recibido sus respectivas sanciones en estos años.

En 2011, y tras perder con el Barcelona en las semifinales de Champions League con su Real Madrid, la UEFA sancionó de oficio a José Mourinho: 5 partidos sin poder dirigir y una multa de 50.000 euros, aunque fue por sus declaraciones en rueda de prensa, donde acusó a la UEFA de favorecer al equipo de Guardiola.

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Mourinho recibió una sanción en 2011. (Getty)

Hansi Flick fue sancionado en la Champions pasada con 1 partido de suspensión y una multa de 20.000 euros. Tras la eliminación con el Inter, el alemán le dio un golpe al banco de suplentes y luego criticó duramente las decisiones del árbitro en la conferencia de prensa.

Finalmente, el Cholo Simeone tiene un antecedente del 2019, con una multa de 20.000 euros por un gesto subido de tono ante el gol del Atleti a la Juventus. Un gesto calificado como “conducta inapropiada” por parte de la UEFA. Algo similar a lo que podría suceder con su accionar del pasado miércoles.

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