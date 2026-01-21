Los hinchas de Chelsea dieron su veredicto ante la chance de que vendan a Enzo Fernández: “Excepcional”

Chelsea derrotó a Pafos FC por 1-0 tras el gol de Moisés Caicedo, se metió entre los mejores ocho equipos de la UEFA Champions League y ahora buscará sellar su clasificación frente a Napoli, en condición de visitante. El buen momento de los dirigidos por Liam Rosenior coincide con la posibilidad de que Enzo Fernández emigre de la institución.

Después de incorporarlo por 120 millones de euros, los directivos londinenses pusieron a la venta al mediocampista argentino de 25 años, que es uno de los capitanes del plantel. Sí, ante el interés de Paris Saint-Germain y Real Madrid, creen que el ex River y Benfica se volvió la mejor opción para obtener liquidez, sanear las cuentas e invertir en nuevas contrataciones.

En medio de esta situación que viven en el sur de Inglaterra, los hinchas se expresaron en las redes sociales. Mientras los comandados por Rosenior derrotaban a los chipriotas, pidieron a gritos que el campeón del mundo en Qatar 2022 no sea transferido, principalmente porque es “un jugador único”.

El usuario de X (ex Twitter), Alex Heynes -@AzpiChristiRudi-, llenó de elogios al volante argentino que lleva 24 goles y 27 asistencias en los 147 partidos que disputó con The Blues, algo que también hicieron otros fanáticos por medio de la misma vía: “Es excepcional, no tenemos sustituto”, exclamó.

Los comentarios de los hinchas de Chelsea

