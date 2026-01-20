Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández y hay dos gigantes dispuestos a pagar una fortuna por él

En Chelsea están decididos a hacer grandes cambios ante la imposibilidad de cumplir con el cometido de convertirse en serio aspirante al título en la Premier League hace ya varias temporadas, aunque no termina de quedar claro si esos movimientos serán para mejor o para peor.

Tras la destitución de Enzo Maresca como entrenador y el arribo de Liam Rosenior en su lugar, ahora habrían declarado a Enzo Fernández, hombre clave en mitad de cancha, referente y muchas veces capitán, si llega una oferta a la altura de las altas expectativas económicas. “Estarían dispuestos a venderlo por el precio justo”, avanzó el periodista Dean Jones en TeamTalk.

Que el mediocampista argentino que tiene contrato vinculante hasta 2032 ya no sea considerado un intocable no significa que sea sencillo sacarlo de Chelsea, porque el club desea recuperar los 121 millones de euros que desembolsó para su fichaje procedente de Benfica, ya coronado como campeón del mundo en Qatar.

Pero más allá de su alto valor, ese cambio en la postura por parte del club inglés ya propició que en Europa haya otros dos gigantes dispuestos a contratarlo. Según L’Equipe, el PSG ofertaría hasta 150 millones para reforzar con Enzo Fernández el plantel que conduce Luis Enrique. Según la BBC, también en Real Madrid están decididos a jerarquizar con el argentino una mitad de cancha que ha mostrado grandes falencias en lo que va de la temporada.

Enzo Fernández es uno de los favoritos de los hinchas en Chelsea. (Getty).

En Chelsea, por su parte, han comenzado a generar preocupaciones algunos desajustes económicos que fueron producto de la gran inversión en fichajes que se viene realizando desde hace años, por lo que la venta de Enzo Fernández, con pretendientes dispuestos a superar la barrera de los 100 millones de euros para contar con él, se volvió la mejor opción para obtener liquidez, sanear las cuentas e invertir en nuevas contrataciones.

De la clasificación o no a la Champions League de la próxima temporada, también de lo que pueda hacer el equipo en esa competencia en el presente curso, dependerán también los ánimos del futbolista, pensando en continuar ligado al club o comenzar a analizar seriamente la posibilidad de dar lugar a un cambio de aires.

Con su reciente victoria ante Brentford, que cortó una seguidilla de cinco partidos consecutivos sin triunfos en Premier League, Los Blues escalaron a la sexta posición y aumentaron sus chances de ingresar a la competición de clubes por excelencia en el Viejo Continente. Además, lucha por meterse entre los ocho mejores de la presente edición de la Champions para clasificar de manera directa a octavos de final, tarea nada sencilla teniendo en cuenta que actualmente ocupa la decimotercera posición, con 10 puntos.

Los números de Enzo Fernández en la temporada

En la presente temporada con Chelsea, tan convulsionada que ya se cargó a Enzo Maresca, Enzo Fernández lleva disputados 31 partidos oficiales, con un acumulado de 2.416 minutos en cancha, en los que aportó 8 goles y 4 asistencias, además de haber recibido 7 tarjetas amarillas.

