Mikel Arteta, sincero tras la final de la Champions League entre Arsenal y PSG: “No lo volveremos a vivir”

Este sábado, PSG se consagró bicampeón de la UEFA Champions League 2026 al vencer en la tanda de penales al Arsenal tras igualar 1-1 en el tiempo regular y en el alargue. A pesar de haber quedado en la puerta de la ansiada conquista europea que todavía le es esquiva, Mikel Arteta rompió el silencio en zona mixta y analizó lo que fue la final del certamen más importante del continente.

Pese a que el conjunto londinense comenzó arriba en el marcador por el gol convertido por Kai Havertz, ya en el segundo tiempo Ousmane Dembélé igualó la historia y estiró el partido al tiempo extra. En la tanda decisiva, Nuno Mendes malogró para los parisinos, pero Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes erraron para los británicos y sentenciaron el cotejo a favor de los franceses.

Mikel Arteta, entrenador español de Arsenal. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Movistar, el entrenador español manifestó: “Hay que dominar las emociones porque sientes dolor, el deporte es esto“. Pocos segundos más tarde, el director técnico de Arsenal también expresó: “Eso no quita el orgullo que siento por mis jugadores por la temporada que hemos hecho, sobre todo por el día a día, es un grupo maravilloso“.

Inmediatamente después, redobló la apuesta y fue contundente. “Lo que vivimos este año no lo volveremos a vivir, lo viviremos de otra manera“, sentenció Arteta sin titubear. Sin embargo, destacó: “Hay que felicitar a PSG porque tiene recursos para absolutamente todo“. Además, Mikel expresó: “Teníamos la oportunidad de hacer algo que nunca se había hecho en la historia“.

Mikel Arteta, entrenador español de Arsenal. (Getty Images)

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En ese sentido, continuó: “La cantidad de minutos que estuvimos con bloque bajo no es lo que queríamos. Pero son un equipo que tiene soluciones individuales para salir de situaciones de presión“. No conforme con eso, el español también añadió: “Cualquier otro equipo del mundo la pierde, pero ellos no. Lo que ha hecho Luis Enrique tiene un mérito tremendo“.

En una línea similar a lo mencionado anteriormente, fue consultado sobre su continuidad en Arsenal. “Si, ahora necesito descansar. Ha sido un año muy muy largo“, sostuvo el entrenador de los Gunners. “Estoy súper agradecido a los jugadores y al staff, porque han sido 10 meses tremendos, una maratón“, culminó su declaración el director técnico del conjunto británico.

"Lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir".



🎙️ La reflexión de Mikel Arteta tras caer en la #UCLFinal con @Rsierraplus.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ds579gkOtU — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 30, 2026