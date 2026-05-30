PSG y Arsenal se disputan el título de Champions League, a 12 días del Mundial y sin argentinos en cancha: a qué hora es la final y qué canal la pasa

El ataque más goleador y la defensa menos vencida se miden en la Arena Puskas de Budapest para decidir al campeón del certamen internacional de clubes más prestigioso del mundo.

Antes que el mundo comience a vivir el clima mundialista al cien por ciento, queda por decidirse el título internacional de clubes más importante del planeta. Este sábado, PSG y Arsenal se enfrentarán en la Arena Puskas de Budapest, Hungría, para determinar cuál de los dos será el campeón de la UEFA Champions League. La final tiene horario de inicio programado para las 13.00, en hora de Argentina, y podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de Disney+.

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Ambos equipos llegan al cara a cara como campeones de sus respectivas ligas y se han destacado en diferentes materias para justificarse como finalistas. Los parisinos, que defienden el título conquistado la pasada temporada, han hecho gala de un ataque muy poderoso, con promedio de 2.75 goles por partido, y también de la tenencia en pos de generar peligro, con una media del 60 por ciento de la posesión por partido. Los Gunners, que no se han quedado tan atrás en ese campo, han brillado especialmente por su solidez defensiva, habiendo recibido tan solo 6 goles en contra en 14 partidos y manteniéndose como el único invicto de la competición.

Aunque la gran final de la Champions League cuente con la particularidad de no presentar futbolistas argentinos en cancha, sí tendrá representación albiceleste con la presencia de Gabriel Heinze acompañando a Mikel Arteta en el banco de suplentes del conjunto inglés. De hecho, El Gringo se lleva buena parte del mérito por esa gran labor que ha tenido Arsenal en la fase defensiva, ya que es una tarea a la que está especialmente abocado.

La campaña de Arsenal y PSG en el camino a Budapest si fue muy diferente en fase de liga, porque el equipo inglés finalizó en la primera posición con pleno de victorias en sus ocho partidos; mientras que los franceses ni siquiera pudieron asegurar la clasificación directa a octavos de final por haber quedado en la undécima posición con 14 puntos, diez menos que su próximo rival, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Bukayo saca durante el último entrenamiento de Arsenal.

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En ese Repechaje, los parisinos dejaron en el camino a Mónaco en una serie ajustada, pero ya en octavos de final arrasaron a Chelsea con goleada de ida y vuelta para avanzar con marcador global de 8-2. También ganaron sus dos partidos ante Liverpool en cuartos de final y vienen de eliminar al Bayern Munich en semis, tras imponerse 5-4 en el partidazo disputado en la ida e igualar 1-1 en la revancha.

Arsenal inició su camino en los playoffs con una victoria global 3-1 sobre Bayer Leverkusen en octavos de final, equipo alemán al que terminó de doblegar imponiéndose 2-0 como local tras igualar en la ida. En cuartos tuvo mucho trabajo para eliminar a Sporting de Lisboa por la mínima y en semis también batalló para dejar en el camino al Atlético de Madrid, siempre con una gran solidez defensiva como sello.

Dembélé, enfocadísimo en la última práctica de PSG.

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La palabra de los entrenadores

En la rueda de prensa previa a la final, Mikel Arteta buscó liberar de presión a sus jugadores expresando que es PSG el equipo que llega como favorito a quedarse con el título, pero se refirió a los méritos que los hacen merecedores no solo de jugar el partido por el título sino también de poder conquistarlo.

“Ha sido una preparación muy buena y hemos merecido estar aquí. Y queremos merecer también ganar la final. Hemos luchado durante tanto tiempo con ganar la Premier League y ahora queremos volver a hacerlo. Hemos luchado y tenemos el nivel necesario. Así que espero mucho coraje y un deseo inquebrantable de ganar“, señaló.

Y agregó: “Cuando veo a los jugadores, les veo con ganas, con sed de jugar una gran final. Con hambre. Todos quieren ser parte de este partido. Nadie se lo quiere perder. Hemos hablado de la derrota del año pasado. Hemos evolucionado de diferentes maneras y hemos detectado las lagunas del PSG. Aprendimos mucho de los partidos de la temporada”.

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Mikel Arteta y el disfrute previo a la final.

Luis Enrique, por su parte, señaló que el tan ansiado título conquistado la pasada temporada no le ha hecho a sus futbolistas perder el hambre, por lo que aseguró que están listos para revalidarlo. “Creemos en la victoria porque somos los campeones vigentes, pero también porque no ha habido equipo con un peor calendario en los dos últimos años que el nuestro y lo hemos sacado adelante. Yo espero que mañana la final sea una fiesta para el fútbol y que gane el mejor”, dijo.

Y agregó: “No existe una motivación más grande que disputar una final de la Champions. Todo lo demás son opiniones o comentarios. Mañana se verá sobre el campo quién está mejor y quién consigue levantar el título. No creo que haya un equipo por encima del otro. La clave estará en aprovechar los pequeños detalles y saber gestionar la tensión que generan este tipo de encuentros“.

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Luis Enrique no prohibió las risas en PSG.

¿Quién es el árbitro de la final de la Champions League?

El encargado principal de impartir justicia en la final de la Champions League que PSG y Arsenal disputarán en la Arena Puskas de Budapest será el alemán Daniel Siebert, quien será asistido por Jan Seidel y Rafael Foltyn como jueces de línea. En el VAR será Bastian Dankert, también alemán, el principal responsable.

“Sin duda estaré emocionado, pero soy bueno controlando mis emociones y concentrándome en lo que tengo que hacer, así que espero poder disfrutar del partido y no presionarme demasiado. Después del partido, estoy seguro de que surgirán más emociones y espero que, como equipo, podamos reflexionar sobre el buen trabajo realizado”, le dijo Siebert a UEFA.

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Daniel Siebert, el árbitro de la final.

Las probables formaciones

El Arsenal de Mikel Arteta podría salir a la cancha con David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.

Luis Enrique, por su parte, podría alinear al PSG con Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery o Hakimi Achraf, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

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¿A qué hora es y en qué canal ver la final?

La final entre Arsenal y PSG comenzará a disputarse desde las 13.00 en hora de Argentina y podrá verse desde la plataforma de Disney+.

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