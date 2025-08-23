Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

La principal virtud que Mikel Arteta destacó de Gabriel Heinze para que se sumara a Arsenal: “Es un alma insaciable”

El entrenador de Arsenal llenó de elogios al argentino con el que compartió el plantel de Paris Saint-Germain en la temporada 2001-02.

Por Julián Mazzara

Gabriel Heinze y Mikel Arteta durante el entrenamiento de Arsenal.
© Getty ImagesGabriel Heinze y Mikel Arteta durante el entrenamiento de Arsenal.

El sueño de Arsenal está en marcha. De la mano de Mikel Arteta y Gabriel Heinze quieren cortar la sequía de títulos en la Premier League, algo que no logran hace 21 años, ya que el último campeonato fue en la temporada 2003-2004 bajo la conducción de Arsène Wenger.

Aquel equipo tenía a jugadores que brillaban en el campo de juego como Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Robert Pirès. En la actualidad, los Gunners cuentas con Martin Ødegaard, Viktor Gyökeres y Declan Rice, entre otros grandes jugadores. Por eso mismo, lideran la tabla de posiciones de la Premier League con puntaje perfecto, ya que vienen de ganarle a Manchester United y golear a Leeds United.

Si bien el cerebro es Arteta, el entrenador español destaca muchísimo la labor del Gringo Heinze, a quien conoce desde la temporada 2001-2002 cuando ambos jugaron para Paris Saint-Germain. Pese a ello, juntos no lograron ningún título porque el argentino llegó a Francia luego del campeonato en la Copa Intertoto.

En noviembre de 2023 dejó su cargo en Newell’s y después de mucho tiempo sin trabajar, el ex Real Madrid y Manchester United recibió el llamado del oriundo de San Sebastián para que se incorporara al cuerpo técnico del cuadro inglés, quien destacó cuál es la principal virtud que tiene su mano derecha para que puedan ir detrás de los objetivos.

“Gabriel primero fue compañero, después se convirtió en amigo y después en una persona tremendamente importante en mi vida. Ahora más, porque aparte de lo personal, compartimos la parte profesional. Yo lo he admirado a nivel humano y a nivel profesional“, exclamó en ESPN. A lo que agregó: “Cuando era jugador, me ayudó muchísimo a mejorar, a ver el fútbol de otra manera. Es alguien del que aprendí mucho”. Y destacó: “Creo que nos va a traer algo que no tenemos, que es un alma insaciable, competitiva y ganadora, que para dar el salto que queremos dar, creo que es necesario

Gabriel Heinze, asistente técnico de Mikel Arteta en Arsenal. (Getty Images)

Gabriel Heinze, asistente técnico de Mikel Arteta en Arsenal. (Getty Images)

Publicidad

Tabla de posiciones de la Premier League

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Fue campeón con Racing y Vélez y hoy sueña con ascender a la B Nacional: "Heinze puede ser el DT de la Selección algún día y lograr algo lindo"
Entrevista

Fue campeón con Racing y Vélez y hoy sueña con ascender a la B Nacional: "Heinze puede ser el DT de la Selección algún día y lograr algo lindo"

Heinze sorprende y se suma a un gigante de la Premier League
Fútbol europeo

Heinze sorprende y se suma a un gigante de la Premier League

Los 5 entrenadores que propone la IA para que Boca reemplace a Gago
Boca Juniors

Los 5 entrenadores que propone la IA para que Boca reemplace a Gago

El DT de Palmeiras palpitó un nuevo cara a cara con el River de Gallardo: "A nadie le importa el pasado"
Copa Libertadores

El DT de Palmeiras palpitó un nuevo cara a cara con el River de Gallardo: "A nadie le importa el pasado"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo