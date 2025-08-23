La principal virtud que Mikel Arteta destacó de Gabriel Heinze para que se sumara a Arsenal: “Es un alma insaciable”

El sueño de Arsenal está en marcha. De la mano de Mikel Arteta y Gabriel Heinze quieren cortar la sequía de títulos en la Premier League, algo que no logran hace 21 años, ya que el último campeonato fue en la temporada 2003-2004 bajo la conducción de Arsène Wenger.

Aquel equipo tenía a jugadores que brillaban en el campo de juego como Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Robert Pirès. En la actualidad, los Gunners cuentas con Martin Ødegaard, Viktor Gyökeres y Declan Rice, entre otros grandes jugadores. Por eso mismo, lideran la tabla de posiciones de la Premier League con puntaje perfecto, ya que vienen de ganarle a Manchester United y golear a Leeds United.

Si bien el cerebro es Arteta, el entrenador español destaca muchísimo la labor del Gringo Heinze, a quien conoce desde la temporada 2001-2002 cuando ambos jugaron para Paris Saint-Germain. Pese a ello, juntos no lograron ningún título porque el argentino llegó a Francia luego del campeonato en la Copa Intertoto.

En noviembre de 2023 dejó su cargo en Newell’s y después de mucho tiempo sin trabajar, el ex Real Madrid y Manchester United recibió el llamado del oriundo de San Sebastián para que se incorporara al cuerpo técnico del cuadro inglés, quien destacó cuál es la principal virtud que tiene su mano derecha para que puedan ir detrás de los objetivos.

“Gabriel primero fue compañero, después se convirtió en amigo y después en una persona tremendamente importante en mi vida. Ahora más, porque aparte de lo personal, compartimos la parte profesional. Yo lo he admirado a nivel humano y a nivel profesional“, exclamó en ESPN. A lo que agregó: “Cuando era jugador, me ayudó muchísimo a mejorar, a ver el fútbol de otra manera. Es alguien del que aprendí mucho”. Y destacó: “Creo que nos va a traer algo que no tenemos, que es un alma insaciable, competitiva y ganadora, que para dar el salto que queremos dar, creo que es necesario“

Gabriel Heinze, asistente técnico de Mikel Arteta en Arsenal. (Getty Images)

