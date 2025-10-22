Jugadores del Arsenal se mostraron encantados con Gabriel Heinze tras la goleada ante Atlético de Madrid: “Todo el mundo lo ama”

Gabriel Heinze generó impacto inmediato desde su llegada al Arsenal como colaborador de Mikel Arteta y la prensa inglesa no tardó en destacar su “exigente metodología de trabajo” que en el fútbol argentino más de una vez le ocasionó rispideces con sus jugadores y que en Inglaterra parece estar siendo muy bien recibida.

El propio entrenador se encargó de reconocer ese trabajo en la conferencia de prensa posterior a la goleada 4-0 ante Atlético de Madrid, que dejó a los Gunners como uno de los únicos tres equipos con puntaje perfecto en tres jornadas disputadas.

“Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Y lo hemos visto claramente a lo largo de su carrera: esa experiencia para ganar y elevar el nivel, la ambición y el empuje de alguien al máximo. Es extraordinario en eso. Es decir, si alguien te dice: ‘Si haces eso, tendrás éxito’, y sabes que lo ha hecho y que lo ha logrado, hay mucha credibilidad en ello”, señaló el español.

Pero también hubo reconocimiento entre los propios futbolistas a los que el ex director técnico de Newell’s, Atlanta United y Vélez, entre otros, intenta guiar, como fue el caso de Gabriel Martinelli, delantero autor de un gol ante el Colchonero, y el arquero español David Raya.

“Es una persona sensacional. Todo el plantel está a gusto con él. Tiene sus gestos argentinos, pero es un tipo sensacional que el grupo abrazó de una forma increíble. Ya está completamente adaptado y todo el mundo lo ama, bromean y se divierten con él. Con nosotros es Top”, señaló el brasileño en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Claro que él habla más con los defensores, pero a veces nos da unos tips cuando hay que marcar y bloquear a los laterales rivales. Entonces termina dando algunas indicaciones para nosotros también y estamos aprendiendo al máximo con él”.

David Raya, por su parte, destacó que Heinze aportó al plantel de Arsenal “muchos cojones” y explicó: “Sinceramente nos aprieta mucho, quiere lo mejor para el grupo en lo defensivo, entonces nos aprieta, nos da mucha energía. Nos va diciendo en cada partido dónde nos pueden hacer daño. Entonces es muy importante para nosotros, se está demostrando con otra portería en cero”.

Una prueba visible del trabajo de Heinze

Previo al partido con Atlético de Madrid, la prensa inglesa había destacado un trabajo especial que Gabriel Heinze estaba haciendo con el lateral izquierdo de 19 años Myles Lewis-Skelly, “orientándolo en aspectos como la precisión en los centros al área y la capacidad de contribuir en acciones ofensivas”.

Esa contribución quedó en evidencia en el segundo gol Gunner firmado por Gabriel Martinelli, siendo el juvenil quien rompió la línea defensiva y pasó al ataque para asistir al brasileño.