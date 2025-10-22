Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Jugadores del Arsenal se mostraron encantados con Gabriel Heinze tras la goleada ante Atlético de Madrid: “Todo el mundo lo ama”

El DT argentino llegó como colaborador de Arteta y no tardó en ganarse la confianza de un grupo de futbolistas de élite, que ya lo premió con resultados y elogios.

Por Juan Ignacio Portiglia

El DT argentino llegó al Arsenal como colaborador de Arteta.
© PA Images via Getty ImagesEl DT argentino llegó al Arsenal como colaborador de Arteta.

Gabriel Heinze generó impacto inmediato desde su llegada al Arsenal como colaborador de Mikel Arteta y la prensa inglesa no tardó en destacar su “exigente metodología de trabajo” que en el fútbol argentino más de una vez le ocasionó rispideces con sus jugadores y que en Inglaterra parece estar siendo muy bien recibida.

El propio entrenador se encargó de reconocer ese trabajo en la conferencia de prensa posterior a la goleada 4-0 ante Atlético de Madrid, que dejó a los Gunners como uno de los únicos tres equipos con puntaje perfecto en tres jornadas disputadas.

“Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Y lo hemos visto claramente a lo largo de su carrera: esa experiencia para ganar y elevar el nivel, la ambición y el empuje de alguien al máximo. Es extraordinario en eso. Es decir, si alguien te dice: ‘Si haces eso, tendrás éxito’, y sabes que lo ha hecho y que lo ha logrado, hay mucha credibilidad en ello”, señaló el español.

Pero también hubo reconocimiento entre los propios futbolistas a los que el ex director técnico de Newell’s, Atlanta United y Vélez, entre otros, intenta guiar, como fue el caso de Gabriel Martinelli, delantero autor de un gol ante el Colchonero, y el arquero español David Raya.

“Es una persona sensacional. Todo el plantel está a gusto con él. Tiene sus gestos argentinos, pero es un tipo sensacional que el grupo abrazó de una forma increíble. Ya está completamente adaptado y todo el mundo lo ama, bromean y se divierten con él. Con nosotros es Top”, señaló el brasileño en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Claro que él habla más con los defensores, pero a veces nos da unos tips cuando hay que marcar y bloquear a los laterales rivales. Entonces termina dando algunas indicaciones para nosotros también y estamos aprendiendo al máximo con él”.

Publicidad

David Raya, por su parte, destacó que Heinze aportó al plantel de Arsenal “muchos cojones” y explicó: “Sinceramente nos aprieta mucho, quiere lo mejor para el grupo en lo defensivo, entonces nos aprieta, nos da mucha energía. Nos va diciendo en cada partido dónde nos pueden hacer daño. Entonces es muy importante para nosotros, se está demostrando con otra portería en cero”.

Una prueba visible del trabajo de Heinze

Previo al partido con Atlético de Madrid, la prensa inglesa había destacado un trabajo especial que Gabriel Heinze estaba haciendo con el lateral izquierdo de 19 años Myles Lewis-Skelly, “orientándolo en aspectos como la precisión en los centros al área y la capacidad de contribuir en acciones ofensivas”.

Tweet placeholder
Publicidad

Esa contribución quedó en evidencia en el segundo gol Gunner firmado por Gabriel Martinelli, siendo el juvenil quien rompió la línea defensiva y pasó al ataque para asistir al brasileño.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
Arteta destacó una virtud de Heinze para que se sume a Arsenal
Fútbol europeo

Arteta destacó una virtud de Heinze para que se sume a Arsenal

Fue campeón con Racing y Vélez y hoy sueña con ascender a la B Nacional: "Heinze puede ser el DT de la Selección algún día y lograr algo lindo"
Entrevista

Fue campeón con Racing y Vélez y hoy sueña con ascender a la B Nacional: "Heinze puede ser el DT de la Selección algún día y lograr algo lindo"

Heinze sorprende y se suma a un gigante de la Premier League
Fútbol europeo

Heinze sorprende y se suma a un gigante de la Premier League

163 millones de dólares: la inversión para renovar el Estadio Azteca para el Mundial 2026
Mundial 2026

163 millones de dólares: la inversión para renovar el Estadio Azteca para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo