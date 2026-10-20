Napoli vs. Bodo Glimt: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 3 de la Champions League

Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Stadio Diego Armando Maradona, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Napoli recibe a Bodo Glimt este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Diego Armando Maradona. Napoli llega con la urgencia de sumar sus primeros puntos en la fase de liga y no puede permitirse otro traspié en casa.

El invicto quedó lejos para el equipo italiano, que todavía no sumó en el torneo, mientras que Bodo Glimt llega envalentonado tras un golpe de autoridad en su propia cancha.

La actualidad de ambos equipos

El presente de Napoli preocupa: perdió sus dos compromisos en esta Champions, primero de local ante Arsenal y después como visitante frente a Villarreal, y acumula cero unidades en la tabla general. Esa seguidilla lo dejó incómodo en la zona baja de los 36 equipos y necesita revertir la imagen antes de que la fase de grupos se le complique todavía más.

Bodo Glimt, en cambio, llega con otro ánimo. Después de caer con claridad ante Bayern Múnich, el equipo noruego reaccionó con un triunfo ajustado ante Dortmund, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y meterse en la mitad de la tabla. Esa victoria le dio confianza para visitar Italia sin nada que perder.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs

PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Napoli y Bodo Glimt se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4 .

y . Napoli suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.