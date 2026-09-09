Nuevo parte médico por la salud de Konstantinos Karetsas tras su desvanecimiento en Borussia Dortmund vs. Villarreal

El joven mediocampista se desvaneció en el encuentro ante Villarreal por la Champions League. Detalles de s situación.

En la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, el partidazo entre Borussia Dortmund y Villarreal tuvo un momento de preocupación con Konstantinos Karetsas como protagonista. El mediocampista se desvaneció en pleno encuentro y tuvo que abandonar el campo de juego en camilla.

La situación preocupó a todos en el Signal Iduna Park, más aún teniendo en cuenta los recientes antecedentes con Jamal Musiala en Bayern Múnich. El primer diagnóstico del club fue “problemas circulatorios“, pero se esperaban nuevas actualizaciones tras la evaluaciones médicas.

Luego de haberle realizado las pruebas correspondientes, el medio HLN.be informó que lo de Karetsas solo se trataría de un cuadro de deshidratación, descartando un escenario de mayor gravedad. Además, aportan que el futbolista de apenas 18 años ya se encuentra en buenas condiciones.

Borussia Dortmund sacó adelante el partido con Villarreal y se quedó con los tres puntos con una victoria por 3 a 1. Su próxima parada en el certamen será recién el 14 de octubre, cuando enfrente como visitante a Bodo Glimt de Noruega en el marco de la segunda jornada.

Calendario de la UEFA Champions League 2026/27

Sorteo de la fase de liga: 27 de agosto de 2026 en Mónaco.

27 de agosto de 2026 en Mónaco. Fase de liga (Jornadas 1 a 8): Del 8 de septiembre de 2026 al 27 de enero de 2027.

Del 8 de septiembre de 2026 al 27 de enero de 2027. Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027.

16/17 y 23/24 de febrero de 2027. Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027.

9/10 y 16/17 de marzo de 2027. Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027.

6/7 y 13/14 de abril de 2027. Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027.

27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027. Gran Final: 5 de junio de 2027.

La sede de la final

El Estadio Metropolitano de Madrid albergará la gran cita el sábado 5 de junio de 2027. El reducto del Atlético de Madrid se vestirá de gala para coronar al nuevo rey del fútbol europeo.