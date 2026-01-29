Boca hoy: bajas confirmadas vs. Newell’s, Ubeda espera a Ángel Romero y más

Después de la derrota ante Estudiantes de La Plata, Boca retomó los entrenamientos con la cabeza puesta en Newell’s. El equipo que jugó en UNO hizo tareas regenerativas, mientras que los que no tuvieron acción participaron de una práctica de fútbol, entre ellos, Santiago Ascacibar y Ángel Romero.

La bajas del equipo de la Ribera, la posible titularidad de los dos refuerzos y la palabra de Úbeda son algunas de las principales novedades de la jornada. A continuación, todo lo que tenés que saber en este jueves 29 de enero de 2026.

Las bajas que tendrá Boca ante Newell’s

Tras la derrota sufrida en su visita a Estudiantes en La Plata, Claudio Úbeda vuelve a tener por delante un rompecabezas que resolver de cara al duelo del próximo domingo ante Newell’s en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Clausura, al que Boca volverá a llegar con una gran cantidad de bajas por lesión.

Entre los que todavía no pudieron hacer su estreno en el certamen, seguirán fuera de la convocatoria Miguel Merentiel, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios y Milton Giménez. El que volvió a entrenarse a la par del grupo esta semana fue Edinson Cavani, quien venía sufriendo una lumbalgia, y podría hacerse un lugar en la convocatoria dependiendo de cómo lo encuentre el DT en los próximos días. Detalles.

Úbeda dejó abierta la puerta al debut de Ángel Romero

Boca perdió ante Estudiantes por 2 a 1 y se sintió el poco peso ofensivo de los de Úbeda, más ante un rival que ya viene trabajado en defensa. Por tal motivo, en la conferencia de prensa a Claudio Úbeda le preguntaron por la falta de un clásico 9 de área y el entrenador no dejó dudas.

Luego de entrenarse por su cuenta este último mes -tras su paso por Corinthians-, Boca acordó casi de un día para el otro la llegada de Ángel Romero. El paraguayo ya fue presentado en el club, pero no fue convocado para enfrentar a Estudiantes ya que apenas llevaba pocas horas en el Xeneize. Romero se entrenará estos días y será convocado para jugar contra Newell´s el próximo domingo.

