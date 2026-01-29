Es tendencia:
Atento Mastantuono: el DT de la Premier League que pica en punta para reemplazar a Arbeloa en Real Madrid

El merengue ya empieza a evaluar entrenadores para tomar el mando del equipo de cara a la próxima temporada.

Por Germán Celsan

Real Madrid va por un nuevo DT y se fija en la Premier League
Real Madrid sufrió una derrota de esas que duelen y si bien terminó clasificando a la siguiente ronda de la Champions League, tendrá que pasar por los Playoffs si quiere llegar a los octavos de final. Haber perdido contra el Benfica de Mourinho y con un gol del arquero rival en el último minuto tampoco ayuda a Álvaro Arbeloa y su futuro en el banquillo merengue.

Arbeloa lleva menos de un mes en el cargo y las dos derrotas que registra en su haber son igual de duras, ya que la otra fue ante el Albacete, de la segunda división española, en la Copa del Rey. Eso hace tambalear su interinato, y el Real Madrid ya puso sus ojos en uno de los mejores entrenadores de las últimas temporadas en la Premier League: Unai Emery.

Unai Emery es el principal candidato para ser nuevo DT de Real Madrid.

El español es el entrenador del Aston Villa de Dibu Martínez, que en este período ha llegado a una semifinal de Europa League, cuartos de Champions y que en la presente temporada marcha segundo en la Premier League. Todo eso lo pone entre los máximos candidatos para entrenar al club más grande del mundo.

Unai Emery está en la lista corta para el verano. Ya ha habido contactos iniciales“, reportó Patrick Berger de Sky Sports. “El español está haciendo un trabajo fantástico en Aston Villa, y su trabajo ha impresionado a mucha gente dentro del Real Madrid, pero tiene contrato con Aston Villa hasta 2029″, completó el periodista.

Esto indica que Arbeloa seguiría al frente del Aston Villa hasta final de temporada, y luego el Real Madrid tomaría una decisión de seguir con un nuevo entrenador, al frente de un nuevo proyecto.

Álvaro Arbeloa no está teniendo el mejor inicio en Real Madrid.

En síntesis

  • La directiva del Real Madrid proyecta ejecutar el cambio de entrenador al finalizar la temporada.
  • El técnico Unai Emery es el principal apuntado para tomar el mando del Real Madrid.
  • El Aston Villa mantiene al entrenador español bajo un vínculo contractual hasta 2029.
