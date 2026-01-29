River hoy: la fecha de arribo de Kaendry Páez, el cambio de postura de Gallardo con Paulo Díaz y el nuevo socio de Juanfer Quintero

River tuvo su estreno oficial jugando en el Estadio Monumental en la temporada y consiguió su segundo triunfo consecutivo imponiéndose 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata con actuación estelar y doblete de Juan Fernando Quintero, para ubicarse en la cima de la Zona B del Apertura 2026.

Tras el encuentro, Marcelo Gallardo no solo hizo el habitual análisis del rendimiento del equipo, sino que también avanzó la fecha de arribo de Kendry Páez, que será el cuarto refuerzo para el plantel, se manifestó sobre su cambio de postura respecto a Paulo Díaz y destacó el nivel del nuevo socio que parece haber encontrado para su capitán.

¿Cuándo llega Kendry Páez a River?

Según confirmó Marcelo Gallardo, el ecuatoriano Kendry Páez, que pertenece a Chelsea y se encontraba a préstamo en Racing de Estrasburgo, llegará a Argentina este viernes 30 de enero para quedar a disposición de hacerse los exámenes médicos y de no mediar imprevistos proceder a la firma de su contrato.

El internacional con la Selección de Ecuador, de tan solo 18 años, permanecerá en El Millonario cedido por los próximos 18 meses, producto de un acuerdo que se cerró sin cargo ni opción de compra. “No venía teniendo continuidad e intentamos en junio, aunque no se pudo dar. Seguimos teniendo algún contacto y se dio esta posibilidad entre clubes”, explicó el DT.

Kendry Páez llegará este viernes a Buenos Aires para hacerse la revisión y firmar con River. (Getty).

Paulo Díaz podrá pelear por un lugar

Aunque Paulo Díaz parecía ser otro futbolista marginado por Marcelo Gallardo esta temporada, finalmente terminó haciendo la pretemporada y allí convenciendo al entrenador de que todavía puede ser valioso dentro del plantel, incluso cuando le tocará correr desde atrás.

“Claramente hablo con él todos los días. Él tuvo posibilidad de salida, encontramos en las ofertas que han llegado no eran suficientes para dejarlo salir porque lo consideramos un jugador importante, de jerarquía. En base a eso vimos su preparación en la pretemporada, que lo hizo muy bien. le dije que si se queda lo voy a tener en cuenta. Le toca arrancar de atrás y él aceptó. Es un jugador más dentro de nuestro plantel, un jugador importante más”, se encargó de explicar el DT sobre la situación del chileno.

Tomás Galván se convirtió en el socio ideal de Juan Fernando Quintero

Tras volver de su cesión en Vélez y tener incertidumbre sobre su futuro, Tomás Galván no solo terminó quedándose en River sino que ya tuvo la oportunidad de disputar como titular los primeros dos partidos del Torneo Apertura. Gallardo encontró en él un interprete necesario para Juanfer Quintero, su capitán, quien le dio crédito tras la victoria ante Gimnasia.

“Es un gran jugador, que viene haciendo las cosas bien. Lo más importante es que él se sienta bien, que se sienta cómodo y que sigan los buenos resultados”, destacó el colombiano sobre el mediocampista de 25 años que debutó en 2021 con la camiseta de River y luego protagonizó numerosas cesiones, en Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y Vélez.

También El Muñeco se mostró muy conforme con el rendimiento de Galván en la conferencia de prensa: “Vino, lo sumamos a la pretemporada, respondió bien, creció futbolísticamente y me encantan esas cosas. No me importan los nombres cuando veo esas actitudes y en base a eso tomo decisiones”, señaló el DT.

¿Puede llegar Santos Borré?

Según pudo saber BOLAVIP, River ya inició gestiones para sumar a Rafael Santos Borré, de Internacional de Porto Alegre, en este mismo mercado de pases. Teniendo en cuenta que el 44 veces internacional con la Selección Colombia tiene contrato vigente con esa escuadra brasileña hasta el año 2028, la operación no luce tan sencilla.

River ya habló con Borré y su entorno con respecto a un potencial contrato, pero los números puestos sobre la mesa por el Millonario están muy lejos de los que percibe el surgido de las divisiones inferiores de Deportivo Cali en Inter de Porto Alegre. Como consecuencia de ello, a esta hora, el panorama se presenta bastante complejo.

