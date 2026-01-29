Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 luego de la Fecha 2

El Torneo Apertura 2026 marcha a paso firme y, antes del inicio de las competencias internacionales, la Liga Profesional adelanta compromisos con disputa entre semana. Este jueves finalizó la Fecha 2 con los últimos 5 duelos de la jornada.
En esta última jornada de la fecha, Defensa y Justicia, Lanús y Sarmiento de Junín obtuvieron los tres puntos, todos por la mínima. Además, Belgrano igualó ante Tigre y Estudiantes de Río Cuarto, ante Argentinos Juniors.
En la Zona A, Lanús y Vélez son los únicos equipos que consiguieron ganar sus dos compromisos en el Apertura. Del otro lado, en la Zona B, son River e Independiente Rivadavia quiénes lograron adueñarse de los primeros 6 puntos en juego.
Racing es la gran sorpresa en el arranque de este campeonato al no haber conseguido unidades en sus dos primeras presentaciones. Tras la caída ante Gimnasia La Plata en condición de visitante, los de Gustavo Costas cayeron ante Rosario Central en Avellaneda.
La buena noticia para todos los equipos es que habrá revancha y pronto. Habrá poco tiempo para preparar el próximo compromiso, ya que la Fecha 3 iniciará este sábado. Independiente vs. Vélez, Boca vs. Newell’s y Rosario Central vs. River serán algunos de los duelos más atractivos.
Así está la tabla del Torneo Apertura 2026
Cómo se juega la Fecha 3
SÁBADO 31 DE ENERO
- 17.30 – San Lorenzo vs. Central Córdoba
- 19.45 – Independiente vs. Vélez Sarsfield
- 22.00 – Atlético Tucumán vs. Huracán
- 22.00 – Talleres – Platense
DOMINGO 1 DE FEBRERO
- 17.00 – Barracas Central vs. Deportivo Riestra
- 19.15 – Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys
- 21.30 – Rosario Central vs. River Plate
LUNES 2 DE FEBRERO
- 17.30 – Gimnasia La Plata vs. Aldosivi
- 17.30 – Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata
- 19.45 – Tigre vs. Racing Club
- 22.00 – Argentinos Juniors vs. Belgrano
- 22.00 – Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de Mendoza
MARTES 3 DE FEBRERO
- 19.00 – Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto
- 21.15 – Independiente Rivadavia vs. Sarmiento de Junín
- 21.15 – Instituto vs. Lanús