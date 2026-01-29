Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 luego de la Fecha 2

El Torneo Apertura 2026 marcha a paso firme y, antes del inicio de las competencias internacionales, la Liga Profesional adelanta compromisos con disputa entre semana. Este jueves finalizó la Fecha 2 con los últimos 5 duelos de la jornada.

En esta última jornada de la fecha, Defensa y Justicia, Lanús y Sarmiento de Junín obtuvieron los tres puntos, todos por la mínima. Además, Belgrano igualó ante Tigre y Estudiantes de Río Cuarto, ante Argentinos Juniors.

En la Zona A, Lanús y Vélez son los únicos equipos que consiguieron ganar sus dos compromisos en el Apertura. Del otro lado, en la Zona B, son River e Independiente Rivadavia quiénes lograron adueñarse de los primeros 6 puntos en juego.

Racing es la gran sorpresa en el arranque de este campeonato al no haber conseguido unidades en sus dos primeras presentaciones. Tras la caída ante Gimnasia La Plata en condición de visitante, los de Gustavo Costas cayeron ante Rosario Central en Avellaneda.

La buena noticia para todos los equipos es que habrá revancha y pronto. Habrá poco tiempo para preparar el próximo compromiso, ya que la Fecha 3 iniciará este sábado. Independiente vs. Vélez, Boca vs. Newell’s y Rosario Central vs. River serán algunos de los duelos más atractivos.

Así está la tabla del Torneo Apertura 2026

Publicidad

Publicidad

ver también River, con gran diferencia sobre Boca: así está el ranking de socios que publicó la AFA

Cómo se juega la Fecha 3

SÁBADO 31 DE ENERO

17.30 – San Lorenzo vs. Central Córdoba

19.45 – Independiente vs. Vélez Sarsfield

22.00 – Atlético Tucumán vs. Huracán

22.00 – Talleres – Platense

DOMINGO 1 DE FEBRERO

17.00 – Barracas Central vs. Deportivo Riestra

19.15 – Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys

21.30 – Rosario Central vs. River Plate

LUNES 2 DE FEBRERO

17.30 – Gimnasia La Plata vs. Aldosivi

17.30 – Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata

19.45 – Tigre vs. Racing Club

22.00 – Argentinos Juniors vs. Belgrano

22.00 – Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de Mendoza

Publicidad

Publicidad

MARTES 3 DE FEBRERO