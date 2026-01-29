Franco Colapinto ilusionó a todos tras probar el Alpine para la Fórmula 1 2026: “Se siente rapidísimo”

Franco Colapinto completó su programa de pruebas en los tests de Barcelona de la Fórmula 1; el argentino estuvo a bordo del A526, el auto oficial que Alpine diseñó para esta nueva era, tanto en la jornada completa del lunes como en la matutina del miércoles. Colapinto pudo girar, conocer el auto y completar los programas que necesitaba la escudería, y se mostró muy confiado luego.

En diálogo con Sky Sports F1, el piloto argentino se refirió al A526 y destacó que la velocidad punta, uno de los principales problemas que tenía Alpine, está solucionado: “Todavía estamos adaptándonos al auto y explorando sus límites, pero se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno“, señaló Franco.

Con Mercedes como nueva unidad de potencia, autos más ligeros, compactos y el doble alerón móvil, la ecuación era imposible que diera otra cosa. Sin embargo, Colapinto advirtió que aún tienen mucho por mejorar, especialmente en curvas: “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí“, explicó, en comparación con el 2025.

“El auto sale con mucha potencia de las curvas y eso se siente muy bien. Pero hay que tener cuidado, porque se dobla más lento y, teniendo más potencia, se vuelve más complicado acelerar”, detalló el argentino. “Eso genera más deslizamiento, lo que lo hace más divertido. Bueno, no es muy divertido para los neumáticos, pero sí para nosotros como pilotos, hay más libertad”.

Colapinto y el programa de Alpine en los tests de Barcelona

Todo indica que Alpine saldrá a pista el último día de actividades de pruebas en Barcelona, pero que lo hará con Pierre Gasly o bien con Paul Aron al volante del A526. Sin embargo, Franco Colapinto se mostró conforme con su trabajo y el programa impuesto por Alpine para su tiempo en pista.

“Hemos estado haciendo mucho, hay mucho a lo que acostumbrarse. Es muy nuevo para todos y creo que esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”, reconoció. “Estuvimos haciendo todos los chequeos del sistema y tratando de entender cómo funciona el coche en cada pista“.

Al respecto de lo trabajado, señaló: “Queríamos evaluar la fiabilidad, hacer stints largos, pero también alguna vuelta de referencia. Por el momento salió todo bien, claro, todo más o menos como se esperaba. Necesitamos empezar a entender el estilo de conducción y la técnica, para que los mecánicos comprendan cómo manejar el coche, cuáles son las partes más sensibles de los sistemas del chasis, la configuración, y ha sido muy útil en este momento; cada uno tiene su propio plan”.

“Siempre hay algunos detalles aquí y allá que están ocurriendo y que, ya sabes, tal vez no esperabas, pero bueno, por el momento estamos trabajando bien. Hemos arreglado todo y va como queríamos. Así que, sí, todo muy bien para nosotros en este momento“, concluyó.

Colapinto giró por 106 vueltas entre sus dos días de pruebas en Barcelona, registró una bandera roja (sin mayores complicaciones) y marcó también tiempos competitivos para la media de los tests. Lo próximo para él serán los tests en Bahréin, dentro de un par de semanas.

