Thierry Henry desafió a Bukayo Saka para que Arsenal gane la Champions: “Nosotros fuimos Los Invencibles, ustedes serán ‘Los Inolvidables'”

El histórico delantero francés, capitán del mejor equipo del Arsenal de la historia, y un claro mensaje a la figura del actual plantel, que está a un paso de la gloria.

El Arsenal alcanzó la final de la UEFA Champions League por segunda vez en su historia. A veinte años de aquel extraordinario equipo que tenía a Thierry Herny como capitán, referente y goleador. Hoy, todas esas funciones las cumple Bukayo Saka, a quien el francés lo desafío a lograr lo que él no pudo.

La definición de la Champions League se vive en Disney+

Aquel Arsenal de ‘Los Invencibles’ ganó de forma invicta la Premier League del 2004, y llegó a la final de la Champions 2006, donde cayó por 2 a 1 con Barcelona, jugando con 10 hombres casi todo el partido por la roja a Jens Lehmann. Este Arsenal, deberá enfrentar al Bayern Múnich o al PSG para lograr levantar su primera orejona.

Aquel Arsenal del 2006 no pudo conquistar la Champions League. (Getty)

En ese contexto, y luego de la victoria ante Atlético de Madrid, Thierry Henry tuvo un diálogo mano a mano con Bukayo Saka en CBS. El francés irrumpió en la entrevista que estaba teniendo el futbolista y expresó: “Sólo quiero decir una cosa: les deseo todo lo mejor. Nosotros no pudimos hacerlo, y espero que ustedes sean capaces“.

“Voy a sonar repetitivo, pero quiero que quede grabado. Si ustedes lo consiguen, y logran también ganar la Premier League, no quiero mufarlo porque todavía no pasó, pero ustedes serán recordados como ‘Los Inolvidables’. Nosotros fuimos Los Invencibles, ahora ustedes hagan lo suyo”, completó en su comentario directo a Saka, quien no pudo más que agradecer las sinceras palabras del máximo referente histórico de la institución londinense.

El Arsenal, ante una nueva oportunidad en 2026. (Getty)

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Arsenal también puede ganar la Premier League

La temporada del Arsenal de Mikel Arteta está siendo histórica, ya que alcanzó al final de la Champions League por primera vez en 20 años, y está cerca de consagrarse también en la Premier League. Con su triunfo ante Fulham y el empate del Manchester City, los Gunners lideran en soledad a falta de tres partidos para el final de la competición local.

Arsenal tiene cinco puntos de ventaja -Manchester City debe un partido, por lo que se puede poner a dos-, y sus últimos tres rivales serán el West Ham United (pelea por el descenso), Burnley (ya descendido) y Crystal Palace, que podría estar en la final de la Conference League para esas fechas.

Cuándo es la final de la Champions

Arsenal es finalista de la Champions League 2025/26. El mejor equipo de la fase de liga y el único invicto restante en al competición, buscará consagrarse el próximo 30 de mayo, cuando enfrente al ganador de la otra semifinal: PSG o Bayern Múnich.

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