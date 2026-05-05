Thierry Henry y su opinión sobre el Mundial 2026: ”Hay que respetar mucho a Argentina”

En poco más de un mes estará comenzando la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (precisamente el 11 de junio en el Estadio Azteca entre el combinado mexicano y su similar de Sudáfrica), certamen para el que asoman 3 o 4 selecciones como las principales candidatas.

Y antes de la hora de la verdad, el que compartió su diagnóstico fue Thierry Henry, exdelantero de la Selección de Francia y campeón del mundo en 1998, en una charla que mantuvo con el diario Marca: ”Lo primero hay que respetar mucho a Argentina, que son los vigentes campeones. Aún es un equipo sólido y tiene con la número 10 a Messi”.

Asimismo, advirtió que detrás de la Scaloneta, está la vigente subcampeona mundial: ”Luego estamos nosotros, Francia, que tenemos una gran Selección y hemos llegado a las dos últimas finales. Lo de nuestro país es muy fuerte. De los últimos siete Mundiales, hemos llegado a cuatro finales. Eso es muy increíble. Soy muy optimista, sí”.

Además, en el podio de sus tres máximos favoritos, Henry agregó al ganador de la Euro: ”Está España, que me alucina que da igual los jugadores que tenga, y el equipo siempre juega de la misma forma: mismo estilo atractivo y es muy difícil quitarles la pelota. Si juntas la generación de hace 15-10 años, la que ganó el Mundial, y la de ahora es alucinante lo que produce España”.

No obstante, el exatacante del Barcelona y del Arsenal apuntó que dependerá mucho de cómo llegue cada participante al momento de la competencia: ”Luego están los cruces y los momentos de los equipos. Croacia, por ejemplo, parece que acabó su generación de oro, y siempre sigue ahí, con Modric, etc. Mucho respeto a ellos”.

Y en ese mismo sentido, agregó: ”Lo curioso de un Mundial es que lo juegas, pero no lo preparas. Los entrenadores no tienen tiempo para entrenar. Los jugadores llegan hasta arriba de minutos y partidos de todo tipo con mucha presión por todos lados. Por eso, a veces hay tantas decepciones”.

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Thierry Henry advirtió el nivel de Portugal con CR7 a la cabeza

”Me encanta el centro del campo de Portugal: Joao Neves, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes… con Nuno Mendes y otros atrás… y arriba tienen al monstruo (en relación con Cristiano Ronaldo). Creo que hay respetar a ese equipo. Además, Inglaterra, el posible despertar de Brasil, Noruega, Senegal… la nueva Alemania… La verdad es que en un Mundial pueden pasar muchas cosas y depende de lesiones, cruces, etc”, opinó Henry.

En síntesis