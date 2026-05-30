Susto con Lucas Zelarayán: semi descompensación, ingreso de ambulancia y cambio a 11 minutos de su ingreso en Belgrano

El Chino tuvo que ser reemplazado instantes después de su ingreso en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy. "Desorientación temporal", fue el primer diagnóstico de los médicos.

Lucas Zelarayán encendió todas las alarmas en el encuentro de Copa Argentina entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy. El Chino empezó a tambalearse solo en el campo de juego, asustando a compañeros, rivales y a todos los presentes en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Tras el ingreso de los médicos, pudo recomponerse y retirarse caminando.

El episodio sucedió poco menos de diez minutos después de su ingreso en el encuentro, tras el segundo gol del Lobo jujeño. El 10 del Pirata mostró claros signos de desorientación y fue rápidamente rodeado por compañeros y rivales, antes de recostarse en el suelo.

El primero en asistir al jugador fue Nicolás “Uvita” Fernández, que advirtió rápidamente lo que sucedía con el armenio. Fue él quien lo invitó a tirarse en el césped mientras ingresaba el personal médico de los dos equipos, junto con la ambulancia. Además, le sacó la cinta de capitán, dejándole en claro que no le iba a permitir seguir en el campo.

De a poco, Zelarayán se fue recuperando y pudo reincorporarse con algo de ayuda. La buena noticia es que salió caminando del terreno de juego y se dirigió directamente al vestuario. El Ruso Zielinski, que fue expulsado en el medio del confuso episodio, lo reemplazó con Julián Mavilla.

QUÉ SUSTO, CHINO 🙏



Zelarayán se desorientó temporalmente durante el encuentro entre #Belgrano y #Gimnasia (J). Si bien una ambulancia ingresó al estadio rápidamente para que sea asistido, Lucas se retiró caminando a los vestuarios. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/UokNuHl6fa — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

Luego del suceso, la periodista de TyC Sports, Mariana Lamas, confirmó el primer diagnóstico de los médicos. “Sufrió una desorientación temporal“, explicó en la transmisión oficial.

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Belgrano sufrió, pero pasó por penales

Tan solo seis días después de haber conquistado el Apertura 2026, Belgrano dijo presente en el Estadio Madre de Ciudades para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Ricardo Zielinski logró avanzar a octavos de final por penales tras un partido dramático.

Francisco González Metili abrió la cuenta a favor del Pirata, pero el Lobo jujeño lo dio vuelta con anotaciones de Martín Lazarte y Francisco Molina. Sobre la hora, Emiliano Rigoni igualó la historia y estiró la definición. En la tanda, Thiago Cardozo contuvo dos disparos y le dio la clasificación al campeón del fútbol argentino.